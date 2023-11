Ces prix récompensent pour la quatrième année les contributions inestimables de leaders féminines et de talents émergents dans la recherche sur les maladies inflammatoires de l'intestin (MII).

TORONTO et KIRKLAND, QC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Crohn et Colite Canada et Pfizer Canada ont le plaisir d'annoncer les deux gagnantes des Prix pour les femmes dans le secteur des MII 2023. Les lauréates ont été sélectionnées en fonction de leur incidence sur la communauté canadienne des MII, de leurs contributions à la mission de Crohn et Colite Canada et de l'innovation et du leadership dont elles font preuve dans le domaine des MII.

Crohn et Colite Canada et Pfizer Canada dévoilent les lauréates des Prix pour les femmes dans le secteur des MII 2023 (Groupe CNW/Crohn’s and Colitis Canada)

Félicitations à la Dre Yasmin Nasser qui a remporté le prix de la catégorie Chercheuse exceptionnelle et à la Dre Heather Armstrong qui a remporté le prix de la catégorie Chercheuse émergente.

La Dre Nasser est professeure adjointe à la Faculté de médecine et scientifique clinicienne au sein de la division de gastroentérologie et d'hépatologie de la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary. Elle est experte dans la prise en charge du syndrome du côlon irritable (SCI) et des troubles de la motilité gastro-intestinale supérieure ou inférieure. Son laboratoire étudie le rôle du microbiome dans la douleur viscérale et somatique chronique afin de mettre au point des approches novatrices pour traiter la douleur chronique et améliorer ainsi la qualité de vie des patients.

La Dre Armstrong est une professeure adjointe accomplie du service de médecine interne à la Faculté des sciences de la santé Rady de l'Université du Manitoba. Elle se consacre au mentorat et au soutien de jeunes scientifiques qui souhaitent en apprendre davantage sur les techniques complexes de coculture à utiliser dans les approches de recherche translationnelle de la médecine personnalisée avec, comme principaux centres d'intérêt, l'alimentation, le microbiome et la physiologie des muqueuses. La Dre Armstrong est aussi membre de plusieurs équipes à l'échelle nationale et internationale, où elle met à profit ses recherches pour mieux comprendre la pathologie des maladies inflammatoires et la façon dont celles-ci sont liées au cancer.

Les Prix pour les femmes dans le secteur des MII reconnaissent le travail des femmes ayant contribué de façon importante à la recherche dans le domaine des MII dans les deux catégories suivantes :

1) Chercheuse exceptionnelle, prix reconnaissant les contributions exceptionnelles d'une chercheuse inspirante de premier plan, et 2) Chercheuse émergente, prix reconnaissant les contributions d'une chercheuse en début de carrière. Les mises en nomination sont évaluées et les lauréates sont sélectionnées en fonction de leur incidence sur la communauté canadienne des MII, de leurs contributions à la mission de Crohn et Colite Canada et de l'innovation et du leadership dont elles font preuve dans le domaine des MII. Chacun de ces prix prestigieux donne droit à un financement des travaux de recherche sur les MII de sa lauréate.

« Nous sommes enchantés de souligner la créativité, l'initiative et le dévouement des lauréates exceptionnelles de cette année », affirme Kate Lee, vice-présidente, Recherche et programmes à l'intention des patients, Crohn et Colite Canada. « Leur travail et leurs accomplissements contribuent à améliorer la vie des personnes atteintes de MII et à inspirer une nouvelle génération de scientifiques, créant ainsi des occasions favorables pour les femmes dans ce domaine. »

« Chez Pfizer, nous nous concentrons sur l'innovation et l'élaboration de solutions visant à améliorer considérablement la vie des patients. Nous soulignons la contribution des personnes qui participent à ce processus et qui collaborent pour faire de l'amélioration de la qualité des soins une réalité », a déclaré Frédéric Lavoie, leader - Inflammation et immunologie de Pfizer Canada. « Nous saluons les réalisations des lauréates de cette année et avons hâte de découvrir leurs futures contributions. »



À PROPOS DES MALADIES INTESTINALES INFLAMMATOIRES

Les MII décrivent un groupe de maladies dont les deux principales formes sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Ces maladies provoquent une inflammation de la paroi du tube digestif et nuisent à la capacité d'une personne à digérer les aliments, à absorber les nutriments et à éliminer les déchets de façon sainei.

Depuis le milieu du 20e siècle, le nombre de diagnostics de colite ulcéreuse et de maladie de Crohn a considérablement augmenté au Canada. En 2023, on estime que 322 600 Canadiens vivent avec une MII (0,8 % de la population). D'ici 2035, on s'attend à ce que ce nombre augmente à 470 000 (1,1 % de la population)ii. La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies chroniques pour lesquelles il n'existe pas de traitements curatifs connusi. Plusieurs traitements permettent de prendre en charge la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, mais il faudra continuer à innover pour aider les patients à composer avec le fardeau des maladies inflammatoires de l'intestin en attendant la mise au point de traitements curatifs.

À PROPOS DE CROHN ET COLITE CANADA

Nous poursuivons sans relâche notre objectif de transformer la vie des personnes atteintes de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse en intervenant à tous les stades de la vie et dans tout le pays, grâce aux moyens suivants :

trouver des remèdes contre ces maladies chroniques, et

contre ces maladies chroniques, et améliorer la qualité de vie de tous ceux et celles vivant avec ces maladies.

Notre stratégie d'impact 2023-2026 constitue une ligne directrice pour notre parcours et met l'accent sur les points suivants :

Accélérer l'impact de la recherche - adresser les lacunes clés et les facteurs de succès et accélérer le délai entre la découverte et l'impact.

- adresser les lacunes clés et les facteurs de succès et accélérer le délai entre la découverte et l'impact. Atteindre de plus hauts sommets - élargir la portée de nos programmes afin d'avoir un impact sur un plus grand nombre d'individus vivant avec une MII ainsi que leurs soignants.

- élargir la portée de nos programmes afin d'avoir un impact sur un plus grand nombre d'individus vivant avec une MII ainsi que leurs soignants. Stimuler la sensibilisation et la compréhension des MII - engager et motiver les Canadiens.

- engager et motiver les Canadiens. Conduire au changement - lutter et s'associer afin d'influencer le changement.

Pour en savoir plus, visitez crohnetcolite.ca, ou suivez-nous (@ayezducran) sur Facebook, X, Instagram, Tiktok, YouTube à Crohn's and Colitis Canada ou sur LinkedIn.

À PROPOS DE PFIZER CANADA

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons - qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca/fr/ ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X ou YouTube.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Affaires de l'entreprise - Canada

Relations avec les médias de Pfizer Canada : 1-866-9Pfizer (1-866-973-4937)

[email protected]



Crohn et Colite Canada

[email protected]

i Crohn et Colite Canada. À propos de ces maladies. Quelles sont ces maladies? https://crohnetcolite.ca/A-propos-de-ces-maladies/Que-sont-ces-maladies. ii Crohn et Colite Canada. À propos de ces maladies. Êtes-vous à risque? https://crohnetcolite.ca/A-propos-de-ces-maladies/Etes-vous-a-risque

SOURCE Crohn’s and Colitis Canada