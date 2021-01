Crocx Série Pro : une nouvelle gamme de produits au poil pour vos animaux de compagnie

SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER, QC, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Feuille Verte est fière d'annoncer la mise en marché de Crocx Série Pro , une gamme de soins et de biscuits de qualité supérieure faits à partir d'ingrédients 100 % naturels et enrichis de chanvre cultivé au Québec sans pesticides ni herbicides. Ces produits novateurs pour les animaux de compagnie sont dès maintenant disponibles en exclusivité dans les magasins Mondou et les cafés-boutiques Maison d'Herbes à travers le Québec.

« Crocx est une marque éthique et québécoise adorée depuis 10 ans. Le chanvre contenu dans les produits Crocx de la gamme Série pro fournie des acides gras essentiels de qualité permettant, entre autres, de combattre la perte de poils chez les animaux de compagnie, en plus de rendre leur pelage lustré et en santé. Le chanvre est extrêmement nutritif et les nouveaux produits Crocx offrent une solution unique aux propriétaires soucieux du bien-être de leurs compagnons et du respect de l'environnement », indique Dany Lefebvre, président-directeur général de La Feuille Verte.

Au cours de la dernière année, La Feuille Verte a élaboré cette nouvelle gamme de produits Crocx avec la première pression à froid des graines de chanvre afin d'extraire une huile de qualité supérieure. Également, un investissement de 150 000 $ pour le développement de la Série Pro a, par ailleurs, permis à l'entreprise de se doter de nouveaux fours à cuisson ainsi que de nouvelles lignes de production et d'emballage.

L'allié no 1 contre la perte de poils

Extraites de la graine de chanvre, l'huile et la protéine de chanvre sont les ingrédients naturels principaux de la nouvelle gamme de produits performants Crocx Série Pro. Ceux-ci contiennent des fibres, des oméga-3 et 6 dans un ratio parfaitement balancé, du magnésium ainsi que des antioxydants qui permettent de régulariser le métabolisme et de combattre naturellement la perte de poils des animaux de compagnie. D'ailleurs, le supplément d'huile de chanvre premium de la gamme Crocx Série Pro est approuvé par le Programme de Notifications pour les produits de santé animale (PSA) de Santé Canada.

La Feuille Verte mène des activités de recherche sur les cannabinoïdes et les terpènes depuis qu'elle a obtenu une licence de recherche octroyée par Santé Canada en mars 2020. L'entreprise travaille sur le développement de nouveaux produits pour la marque Crocx qui incluront la fameuse molécule de cannabidiol (CBD) recherchée pour ses nombreux bienfaits sur la santé.

À propos de Crocx

Depuis 2011, la marque Crocx a pour mission d'offrir aux propriétaires d'animaux de compagnie une alternative naturelle pour la perte de poils. Axée sur le bien-être et fabriquée au Québec, Crocx offre désormais sept produits faits à partir d'ingrédients 100 % naturels et enrichis de chanvre premium. Les propriétés nutritives du chanvre font de ces produits les alliés numéro un pour régulariser le métabolisme et contrer la perte de poils des animaux, en plus de ses propriétés préparatrice et hydratante. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.crocx.co .

À propos de La Feuille Verte

Fondée en 2004 et établie à Saint-Cyrille-de-Wendover dans le Centre-du-Québec, La Feuille Verte est la plus grande entreprise québécoise qui se spécialise dans la commercialisation de produits de consommation fabriqués à partir de chanvre cultivé au Québec. L'entreprise commercialise plus de 150 produits de marques québécoises tels que Chanv, Chempion, Crocx, Kombuchanv, Maison d'Herbes et Bon Vivant, proposés dans plusieurs points de vente au Québec et en ligne . Pour obtenir plus d'information, visitez le www.lafeuilleverte.ca .

