CARY, Caroline du Nord, 11 mai 2021 /CNW/ -- CRN®, une marque de The Channel Company, ajoute Doreen Marchetti, vice-présidente des ventes du canal de Global Knowledge, à sa liste « Women of the Channel » pour 2021. Cette liste annuelle reconnaît les forces, la vision et les réalisations uniques des dirigeantes dans l'ensemble du canal des technologies de l'information (TI), y compris les distributeurs et les fournisseurs de services, de produits et de solutions.

« La liste Women of the Channel de CRN pour 2021 souligne le dévouement, le travail acharné et le leadership des femmes accomplies et influentes qui permettent d'accélérer la croissance du canal, a déclaré Blaine Raddon, chef de la direction chez The Channel Company. Nous sommes fiers de rendre hommage à ces femmes pour leurs nombreuses réalisations et nous nous réjouissons à l'idée qu'elles continuent de contribuer au canal des TI. »

Les femmes célébrées sur la liste de cette année ont mis de l'avant des plans d'affaires complets, des initiatives de marketing et des idées novatrices pour soutenir leurs partenaires et leurs clients dans le contexte d'incertitude entourant la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes ravis que Doreen ait été reconnue. En nouant des relations étroites avec nos partenaires de canal, Doreen aide nos clients à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir, grâce à la formation la plus pertinente et de la plus haute qualité, a ajouté Nurali Jamani, chef d'exploitation chez Global Knowledge. Doreen offre du leadership et des conseils, avec une approche amusante, pour permettre aux clients et aux partenaires d'atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. »

Plusieurs autres organisations ont récemment reconnu Global Knowledge, ses employés et ses formations, notamment Digital Dyfend, VentureBeat et Training Industry. Global Knowledge a été nommée parmi les 20 meilleures entreprises de formation en TI pour la 13e année consécutive.

À propos de CRN et de The Channel Company

CRN, un important média d'information technologique depuis plus de 36 ans, est la branche médiatique de confiance de l'entreprise The Channel Company. Cette dernière favorise l'atteinte d'un rendement optimisé au sein du canal des TI grâce aux médias dominants, aux événements engageants, aux conseils d'experts et aux formations de CRN, ainsi que grâce à ses services et à ses plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du canal, CRN établit des liens avec les fournisseurs de technologies et de solutions et les utilisateurs finaux en vue de les habiliter. CRN tire parti de ses connaissances approfondies pour élaborer de nouvelles solutions novatrices visant à relever les défis constants dans le marché des technologies. www.thechannelco.com

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge est un chef de file mondial en formation de compétences informatiques et professionnelles. Comptant des bureaux dans 15 pays, l'entreprise dispose d'une flexibilité unique qui permet d'offrir un vaste portefeuille dans le monde entier, dans les salles de classe, en ligne et par l'intermédiaire d'un réseau mondial de partenaires. www.globalknowledge.com

