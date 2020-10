Informer le client du contenu exact de ses cartouches de vapotage, de la plantation à la vente.

LOS ANGELES, 21 octobre 2020 /CNW/ - Le paysage des cartouches de type 510 a des airs de Far West, mais il peut en être autrement. CRMC, une entreprise californienne de technologie et de matériel du cannabis, a trouvé un moyen de chiffrer les cartouches de façon sécuritaire - pas seulement l'emballage -, de sorte que toute la chaîne de production soit traçable, de la plantation à la vente, en plus de quelques extras pour le consommateur.

Le concept se résume à une puce mémoire inviolable qui stocke toutes les données sur l'huile à l'intérieur de la cartouche : pas seulement le producteur et l'origine, mais aussi des statistiques concernant la teneur en THC et en CBD et les terpènes. La cartouche peut être raccordée à n'importe quelle batterie à filetage 510, et lorsqu'elle est connectée à la batterie de CRMC, elle peut être facilement authentifiée.

Sécurité au-delà de l'emballage

« Les gens peuvent apposer un faux code QR sur l'emballage et il n'y a aucun moyen de l'authentifier, a déclaré Gerry Ning, directeur du marketing à CRMC. Nous estimons que c'est la façon la plus sécuritaire de stocker de l'information, et aussi la façon la plus sûre de s'assurer que votre produit est authentique. En fait, vous pouvez retracer l'origine d'huile. »

Une meilleure expérience de vapotage

La sécurité est importante, tout comme la séance de vapotage. Lorsque la cartouche communique avec la pile de CRMC, elle effectue non seulement l'authentification, mais elle communique aussi la meilleure façon de vapoter.

Fini l'essai-erreur pour déterminer la température appropriée pour un type particulier d'huile : les utilisateurs n'ont qu'à insérer la cartouche et commencer à vapoter. Mais pour ceux qui préfèrent les défis, il y a aussi une variété d'options de personnalisation.

Pour les producteurs dignes de confiance

CRMC ne travaille qu'avec des producteurs d'huile réputés en qui les clients ont confiance pour apporter un tout nouveau niveau de sécurité et de confort au vapotage. Les cartouches CRMC fonctionnent avec la majorité des huiles, autant de CBD que de THC. Pour les entreprises qui s'intéressent à l'offre de CRMC, il suffit de communiquer avec CRMC pour lancer la discussion.

À propos de CRMC

CRMC est une entreprise responsable de technologie et de matériel de vaporisation qui combine parfaitement sa technique anti-contrefaçon et sa fonction automatisée de contrôle de la température adaptée à l'huile en un seul produit. Sa mission est d'offrir aux consommateurs une expérience de vapotage optimale.

* CRCM ne produit, ne distribue, ni ne vend aucun matériel de remplissage pour cartouches et capsules.

Communiquez avec nous à : [email protected]

