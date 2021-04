Crise sanitaire en Inde : l'UNICEF envoie 3 000 concentrateurs d'oxygène et d'autres fournitures essentielles

« La COVID-19 soumet le système de santé indien à de très fortes tensions », affirme la D re Yasmin Haque, représentante de l'UNICEF en Inde. « Il est urgent d'agir pour éviter d'autres tragiques pertes de vies humaines. L'UNICEF a fourni des fournitures en oxygène et d'autres équipements d'urgence essentiels pour assurer une réponse immédiate, tout en appuyant le renforcement de la résilience face aux stress et aux chocs récurrents. En effet, il y a encore beaucoup à faire alors que la pandémie continue de se propager rapidement. »

Outre les concentrateurs d'oxygène, l'UNICEF a fourni plus de 500 canules nasales à haut débit et 85 instruments de détection TR-PCR (dépistage de la COVID). L'UNICEF appuie de surcroît l'achat et la mise en place de 25 unités génératrices d'oxygène dans des hôpitaux du Nord-Est et de l'État du Maharashtra, en plus de l'installation de plus de 70 lecteurs thermiques à divers points d'entrée à travers le pays.

L'UNICEF a déployé des experts de haut niveau dans les États les plus gravement touchés tels que l'État du Maharashtra, afin de venir en aide aux autorités locales et de l'État au chapitre de la surveillance et de la planification à court terme de la réponse face à la COVID-19.

« Les scènes dont nous sommes témoins en Inde sont absolument dévastatrices », de dire George Laryea-Adjei, directeur régional de l'UNICEF pour l'Asie du Sud. « Les familles les plus vulnérables paient un lourd tribut pour cette nouvelle flambée meurtrière. L'UNICEF invite tous les partenaires aptes à intervenir pour répondre à cette nouvelle vague à le faire sur-le-champ. »

Tout en fournissant un soutien urgent au système de soins de santé, l'UNICEF a également apporté son concours au gouvernement de l'Inde en veillant à ce que les services essentiels destinés aux enfants les plus vulnérables continuent d'être fournis.

L'UNICEF a fourni plus de 11 000 trousses de protection individuelle aux agents de l'organisme Childline intervenant en Inde, de sorte que des services de garde d'enfants puissent continuer d'être fournis. À travers l'ensemble des États, l'UNICEF fournit des conseils et du soutien à l'égard de la sécurité des enfants fréquentant un établissement de garde d'enfants et des soins qui leur sont prodigués.

L'UNICEF fournit également un soutien technique au gouvernement et aux partenaires afin d'aider 12,3 millions d'enfants répartis dans 17 États à continuer d'apprendre depuis leur domicile. À titre d'exemple, des « centres d'apprentissage mobiles » de Bihar aident 28 000 enfants qui ne disposaient d'aucun accès à quelque équipement numérique que ce soit à poursuivre leur apprentissage.

L'UNICEF et ses partenaires continuent également d'appuyer le gouvernement de l'Inde au chapitre de l'accélération de la vaccination à l'échelle nationale, de sorte que tous les groupes de population puissent être joints de manière équitable. Par son travail sur le plan de la communication des risques et de l'engagement dans la communication, l'UNICEF a également continué de s'employer à lutter contre la désinformation et à promouvoir les comportements appropriés dans le contexte de la COVID-19 (port du masque, distanciation sociale et lavage des mains), en assurant une surveillance des médias sociaux et en tirant parti de la connaissance qu'elle a de son auditoire. Du nouveau contenu multimédia est produit sur une base hebdomadaire dans plusieurs langues afin d'être diffusé sur les circuits numériques et dans les médias, tout particulièrement au niveau des États.

L'UNICEF a besoin de 21 millions $ pour la livraison urgente d'équipements de dépistage, de fournitures et de produits d'oxygène additionnels en Inde, de même que plus de 50 millions $ afin que puissent être pratiquées des interventions de survie liées à la COVID-19 dans un ensemble de secteurs.

