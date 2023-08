Crise nationale historique en habitation : l'APCHQ fait ses recommandations au gouvernement fédéral

MONTRÉAL, le 24 août 2023 /CNW/ - Faisant suite aux consultations prébudgétaires fédérales 2024-2025, et alors que le cabinet ministériel se réunit dans le cadre d'une retraite pour discuter de la crise du logement, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) interpelle le gouvernement à agir rapidement.

« Nous faisons face à une tempête parfaite dans le secteur de l'habitation. TOUS les indicateurs socio-économiques le démontrent, alors que l'accession à la propriété et au logement diminue, les besoins augmentent au Québec et au Canada : l'espérance de vie est plus élevée, les besoins en habitation des ménages, souvent plus petits, évoluent, l'immigration est à la hausse, le nombre de résidents non permanents aussi. Il faut agir rapidement, massivement, stratégiquement et de façon concertée », soutient Maxime Rodrigue, PDG de l'APCHQ.

L'APCHQ soumet ainsi au gouvernement des mesures concrètes pour faire face aux enjeux de pénurie de logements et d'abordabilité.

Augmenter l'offre de logements : une priorité

Au Québec, selon l'APCHQ, il manquait plus de 100 000 logements en tous genres à la fin de 2021 afin de rétablir l'équilibre sur le marché 1. Si on poursuit l'objectif plus ambitieux de rétablir l'abordabilité sur le marché de l'habitation, c'est jusqu'à 620 000 logements supplémentaires qu'il faudrait ajouter au Québec, au-delà des tendances actuelles, d'ici 20302, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Pour y arriver, on doit plus que doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie. Or, les conditions de de marché défavorables nous amènent dans la direction contraire, alors que les mises en chantier sont en voie de connaître au Québec la pire chute de leur histoire (baisse de 47 % après les sept premiers mois de 2023)

Pour, d'une part, améliorer la situation de l'offre en matière d'habitation et, du même coup, freiner la hausse des prix et des loyers, l'APCHQ propose de mettre en œuvre ces trois mesures :

Bonifier substantiellement le remboursement de TPS pour habitations neuves et complètement exempter de TPS les logements locatifs sociaux et abordables; Assurer un meilleur financement de la construction et de la rénovation de logements sociaux et abordables; Combiner les modalités de certains programmes de la SCHL pour le financement de projets locatifs neufs.

Aider les jeunes ménages à accéder à la propriété

L'abordabilité est à son pire niveau au Québec en plus de 32 ans et à un creux historique pour l'ensemble du pays3. Pourtant, le désir d'acheter une propriété est toujours présent, mais les acheteurs potentiels mettent présentement leur projet sur pause : le taux de propriété a reculé pour la première fois à 59,9 % entre 2016 et 2021 au Québec4.

Afin de permettre aux ménages d'avoir accès à la propriété, ce qui libérera du même coup des logements locatifs, l'APCHQ recommande au gouvernement de poser trois actions concrètes qui auraient un impact rapide sur le marché :

Prolonger la période maximale d'amortissement des prêts hypothécaires assurés à 30 ans et à 35 ans dans le cas de l'achat d'une habitation neuve certifiée écoénergétique; Assouplir le test de résistance (« stress test ») hypothécaire lors de la qualification pour un nouveau prêt et l'éliminer complètement pour un renouvellement; Faire du RAP ou du CÉLIAPP des régimes intergénérationnels afin de permettre aux parents de contribuer à la mise de fonds de leur(s) enfant(s) et augmenter les retraits maximaux permis.

Atteindre la carboneutralité d'ici 2050 en rendant notre parc résidentiel plus écologique

Alors que les bâtiments et les logements sont la troisième source d'émissions de gaz à effet de serre au Canada, afin d'atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050, l'APCHQ considère qu'il est impératif d'accélérer la rénovation écoénergétique du parc actuel d'habitations et de construire de nouvelles habitations durables. De plus, la lutte aux changements climatiques nécessite de contrer l'étalement urbain par une plus grande densification à l'intérieur des périmètres urbains existants. « Au Québec, 53 % des logements ont été construits avant 1980, ce qui implique qu'ils ont des besoins thermiques beaucoup plus importants. Nous croyons qu'il y a là un potentiel énorme pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et ainsi réduire les émissions de GES de notre secteur d'activité », indique Paul Cardinal, directeur du service économique de l'APCHQ.

Finalement, l'APCHQ considère que la lutte aux changements climatiques devrait guider la mise en place de l'ensemble des mesures en matière d'habitation.

Pour ce faire, l'APCHQ recommande deux premières mesures à favoriser, au plan fédéral :

Élargir la portée de certains programmes visant à stimuler les rénovations écoénergétiques afin de rendre aussi admissibles les grands immeubles locatifs; Favoriser l'achat d'une habitation neuve certifiée écoénergétique en permettant, par exemple, une période d'amortissement allongée, de 35 ans, des prêts hypothécaires

Pour consulter l'ensemble des recommandations de l'APCHQ

« Le premier ministre Trudeau a annoncé la tenue d'un possible sommet national en habitation pour réunir les acteurs du secteur. L'APCHQ souhaite ses recommandations à cette occasion », renchérit Maxime Rodrigue.

