Crise ferroviaire - La FQM demande la levée immédiate des blocus

QUÉBEC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a adopté à l'unanimité, aujourd'hui, une résolution demandant la levée immédiate des blocus, seul moyen pour résoudre rapidement la crise ferroviaire qui secoue l'ensemble du pays. La FQM demande ainsi au gouvernement du Canada de prendre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour dénouer la crise.

« Les blocus ferroviaires ont un impact majeur sur l'économie des régions. Les gouvernements du Québec et du Canada doivent prendre rapidement les moyens nécessaires pour éviter les situations de pénurie sur le territoire et assurer les besoins essentiels des communautés et de la population », soutient M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S'appuyant sur la force de ses quelque 1 000 membres, elle favorise l'autonomie municipale et travaille activement à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

