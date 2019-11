Crise du propane - Exceldor dénonce les conséquences de la crise du propane pour ses éleveurs

LÉVIS, QC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Exceldor coopérative prend aujourd'hui la parole au nom de ses quelque 390 membres au Canada, tous éleveurs de volailles, pour presser le gouvernement fédéral à trouver une solution dans les prochaines heures afin de mettre fin à la crise du propane.

En plus de représenter un stress intense pour les éleveurs, le manque de propane représente également un risque énorme pour les conditions de leurs élevages. Servant non seulement de chauffage dans les poulaillers, le propane assure également, pour 80 % des éleveurs, le bon fonctionnement du système de ventilation des bâtiments.

Ces conditions d'élevage sont plus qu'essentielles pour répondre aux normes établies par la coopérative en matière de bien-être animal. Par exemple, une mauvaise ventilation provoquera un taux anormal d'humidité, ce qui rendra les litières boueuses et s'en suivra des conséquences plus que néfastes pour les oiseaux vivants pouvant même aller jusqu'à causer leur mort.

En plus des élevages déjà en place, l'arrivée des poussins et des dindonneaux chez les éleveurs requiert des températures avoisinant les 34 degrés Celsius. Sans chauffage, cette température ne pourra pas être atteinte, ce qui viendra compromettre les élevages, mettant ainsi en péril l'approvisionnement de la coopérative et les consommateurs pourraient en payer le prix.

Citation

« Cette situation a déjà perduré trop longtemps, et chaque jour qui passe ajoute un risque supplémentaire non seulement pour le bien-être des oiseaux en élevage, mais aussi pour la chaîne d'approvisionnement. Les éleveurs de volaille, les entreprises de transformation alimentaire et les consommateurs québécois et canadiens ne doivent pas payer les frais d'un conflit de travail aux effets collatéraux désastreux. Nous prions donc le gouvernement fédéral d'agir dès maintenant! »

M. Joël Cormier, Vice-président principal division poulet chez Exceldor

À propos d'Exceldor

Exceldor est une coopérative qui a pour mission d'offrir de la volaille que les gens peuvent servir avec fierté. L'organisation, dont le siège social est situé à Lévis, répartit sa production entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Agapit, au Québec, ainsi que chez celles de Hanover, en Ontario, et de Winnipeg, au Manitoba. Tout récemment, elle a procédé à l'ouverture de son centre de distribution à Beloeil.

Exceldor est aussi copropriétaire de quatre autres entreprises œuvrant principalement dans le secteur de la volaille, soit Les Viandes Lacroix, Unidindon et Volailles Giannone, au Québec, ainsi que Golden Valley Farms, en Ontario. L'entreprise commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor, Butterball, Granny's et Lacroix.

