Crise du logement métropolitaine - L'APCHQ souhaite une Politique métropolitaine d'habitation ambitieuse pour combler le déficit de 60 000 logements

MONTRÉAL, le 9 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la consultation publique sur le projet de Politique métropolitaine d'habitation (PMH) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) invite la CMM à mettre dès maintenant en place un plan stratégique et des cibles annuelles visant à combler le déficit de logements par une offre résidentielle mixte qui répond réellement aux besoins de la population. En effet, sur le déficit de 100 000 logements pour l'ensemble du territoire québécois, la région métropolitaine compte 60 % des habitations manquantes.

Forte de son expertise et de sa connaissance des besoins du terrain, l'APCHQ souhaite contribuer à la réflexion en proposant diverses mesures permettant de pallier le déficit d'habitation, en plus de répondre aux objectifs de densification et d'aménagement durable des municipalités. Par exemple, un soutien financier cohérent et prévisible, des allègements réglementaires permettant d'accélérer la mise en chantier des projets, l'augmentation de plein droit des seuils de densification là où la demande est forte, la création d'unités d'habitation accessoires (UHA) et la réduction des délais d'autorisation de permis font partie des outils disponibles pour répondre à la crise.

L'APCHQ propose par ailleurs la mise sur pied d'un chantier de réflexion sur la réglementation en matière de construction résidentielle afin de permettre aux professionnels de l'industrie et aux municipalités de collaborer et d'identifier conjointement des solutions pérennes à la crise que nous traversons. « La collaboration de l'ensemble des acteurs impliqués est essentielle pour surmonter les défis et éviter que la crise s'aggrave dans la prochaine décennie. Il est urgent de réunir autour d'une même table l'ensemble des parties prenantes pour identifier les pistes de solution à la pénurie de 100 000 logements au Québec », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Le logement doit devenir une priorité collective

La question de l'abordabilité et de l'accès à la propriété dans le cadre de l'élaboration de la PMH doit également être au centre des réflexions. « L'accès à la propriété dans la région métropolitaine est un enjeu de la plus haute importance. Il est urgent de créer des incitatifs visant les jeunes ménages et les premiers acheteurs, par exemple par la mise en place d'un crédit d'impôt aux ménages qui font le choix des milieux de vie densifiés ou le remboursement des droits de mutation aux premiers acheteurs. », poursuit Maxime Rodrigue.

Le manque de logements sociaux dans la région métropolitaine est également une problématique grave qui doit être traitée rapidement par les autorités compétentes. L'APCHQ croit qu'il est de la responsabilité sociale de l'État de pourvoir aux besoins en logements sociaux et conséquemment à l'ensemble des contribuables d'y participer. À cet effet, l'APCHQ recommande d'assurer le plein financement des programmes de logements sociaux et d'accompagner tout règlement d'inclusion de compensations financières adéquates aux promoteurs.

« Notre priorité collective doit être de pallier rapidement les effets de la crise du logement que nous traversons. L'APCHQ continuera de mettre à profit son expertise et ses ressources afin de contribuer pleinement au développement d'une politique d'habitation ambitieuse pour la région métropolitaine », conclut Maxime Rodrigue.

Pour consulter le mémoire de l'APCHQ

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, en santé et sécurité du travail, de relations du travail et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 500 employeurs du secteur résidentiel. Depuis 2018, l'APCHQ aide des milliers de consommateurs à trouver un entrepreneur qui convient à leurs besoins avec trouverunentrepreneur.com, le plus grand répertoire d'entrepreneurs en construction et en rénovation au Québec.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Renseignements: Émilie Hermitte, Conseillère en communications et en relations publiques, Cell. : 514 237-7096, [email protected]