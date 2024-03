Crise du logement : les députés montréalais de Québec solidaire invitent les locataires à une assemblée d'information sur leurs droits

MONTRÉAL, le 17 mars 2024 /CNW/ - Les députés Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba Ghazal invitent tous les locataires de Montréal ce dimanche 24 mars à une assemblée d'information gratuite pour les informer sur leurs droits en cette période de crise du logement.

« Hausses de loyer abusives, rénovictions, insalubrité : nos bureaux de députés reçoivent sans cesse des demandes d'appel à l'aide de locataires. Comme le gouvernement ne fait pas son travail pour régler la crise, notre rôle comme élu, c'est de soutenir les gens et de les aider. C'est pourquoi nous avons décidé de tenir une assemblée d'information gratuite avec un avocat spécialisé où tous les locataires de Montréal pourront venir poser leurs questions ! » souligne Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin.

« Les locataires font face à de plus en plus de défis en pleine crise du logement : c'est une occasion en or pour tous ceux et celles qui sont préoccupés par la situation de s'informer. Me Manuel Johnson, avocat spécialisé en droit du logement, sera également présent pour outiller les locataires et les aider à faire respecter leurs droits », ajoute Ruba Ghazal, députée de Mercier où l'assemblée d'information aura lieu.

Les députés rappellent qu'il s'agit d'un évènement gratuit et accessible pour les personnes à mobilité réduite.

En bref

Quoi : Assemblée d'information gratuite sur les droits des locataires

Qui : Les députés Gabriel Nadeau-Dubois, Ruba Ghazal, Andrés Fontecilla, Manon Massé, Vincent Marissal, Alejandra Zaga Mendez, Guillaume Cliche-Rivard, Alexandre Leduc, Haroun Bouazzi et Me Manuel Johnson, avocat spécialisé en droit du logement.

Où : Dans le sous-sol de l'église Saint-Denis (454A Laurier E), à 1 minute à pied (25m) du métro Laurier, sur la ligne orange.

Quand : Dimanche 24 mars 2024 à 14h

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Louis-Philippe Boulianne, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, [email protected], 418-264-6914