Crise du logement - 20 % d'habitation à but non lucratif : un objectif ambitieux qui exige une transformation du secteur de l'habitation

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Alors que le Québec traverse une crise du logement sans précédent, l'Alliance des corporations d'habitations abordables du territoire du Québec (ACHAT) lance un appel fort en faveur d'une transformation du secteur de l'habitation qui devra passer par une accélération importante de la proportion de logements à but non lucratif au Québec afin de viser une réelle abordabilité pour tous. Pour ce faire, l'ACHAT propose de faire de l'atteinte et du maintien dans le temps d'une cible minimale de 20 % des parts du marché locatif à l'abri de la spéculation une priorité collective.

Selon les projections démographiques, le Québec devrait ajouter environ 231 000 logements à but non lucratif d'ici cinq ans et 323 000 d'ici 25 ans afin d'atteindre la cible de 20 %. Il y a donc urgence de poser, à l'échelle du Québec, des gestes ambitieux afin d'assurer une progression réaliste et modérée vers l'atteinte de cette cible. Seule une approche vigoureuse, planifiée et calculée peut permettre de garantir à long terme une équité intergénérationnelle et une sécurité résidentielle pour tous. C'est cette vision centrée sur l'humain qui doit guider la transformation du secteur.

Afin de faire évoluer le secteur vers de plus grandes capacités autonomes qui permettront de supporter et de maintenir l'atteinte de la cible du 20 %, il est proposé de mener un chantier national s'appuyant sur quatre piliers :

Procéder à un exercice majeur de consolidation et de fusions Accroître la professionnalisation et stimuler la croissance des OBNL d'habitation Accélérer les acquisitions et intensifier la construction immobilière locative Mobiliser des partenariats stratégiques entre les OBNL d'habitation et les secteurs public-communautaire-privé pour maximiser l'impact collectif

Considérant que le Québec compte actuellement quelque 2 550 propriétaires à but non lucratif, il est essentiel de miser sur la consolidation volontaire et progressive des structures existantes pour maximiser leur efficacité et leur impact dans le temps à l'instar des Offices municipaux d'habitation qui sont passés d'environ 500 à 100 en dix ans. Cette stratégie permettra également de renforcer la résilience du secteur et de lui donner les leviers nécessaires pour répondre aux besoins croissants de la population en matière de logement abordable.

« Le logement à but non lucratif est une solution durable aux crises du logement qui se répètent. Or, au rythme actuel, atteindre 20 % du marché demeure un immense défi. Pour y arriver, il est donc nécessaire de consolider notre secteur, et d'accélérer la montée en échelle de grandes sociétés professionnelles à but non lucratif afin de maximiser l'impact de chaque dollar investi », souligne Sébastien Parent-Durand, directeur général de l'ACHAT.

L'atteinte et le maintien dans le temps d'un seuil minimal de 20 % de logements à but non lucratif dans le marché locatif québécois, détenus par des OBNL d'habitation, aurait plusieurs bénéfices dont la diminution de la spéculation immobilière, la stabilisation et l'abordabilité des loyers à long terme, ainsi que la réduction à terme de la dépendance aux subventions publiques et un meilleur maintien du parc existant.

« Alors que nous avons besoin de dizaines de milliers de logements à but non lucratif, notre secteur doit se transformer pour être capable d'attirer massivement des capitaux permettant de déployer des stratégies de développement axées sur le volume », affirme Louis-Philippe Myre, président du conseil d'administration de l'ACHAT.

Un modèle d'économie sociale qui fait ses preuves ici comme ailleurs

À l'heure actuelle, un consensus s'est cristallisé autour des enjeux du logement social et abordable : il y a un manque d'offres et de diversité des modèles à travers le Québec. Une frange importante de la population se retrouve en situation de précarité, pensons aux familles, aux mères monoparentales, aux personnes à faibles revenus, aux étudiants, aux aînés ou aux personnes en situation de handicap physique ou mental. Pour contrer cette situation, les organisations à but non lucratif en logement développent et opèrent à long terme des projets d'habitation pour répondre aux besoins de ces populations.

Déjà, plusieurs organismes sont bien présents, et ont un impact positif et durable à travers le Québec. Mentionnons, par exemple, Interloge qui offre depuis 45 ans de l'habitation sociale et abordable de qualité à des personnes et des familles à modeste revenu; la Corporation Mainbourg qui regroupe 1 200 logements dont une ressource intermédiaire de 48 chambres et qui a contribué au développement de trois CPE; Logement HAN qui développe des habitations à loyer modique adaptées aux personnes ayant des handicaps physiques, une déficience intellectuelle ou aux personnes en légère perte d'autonomie; La Bouée qui protège efficacement l'abordabilité pour les ménages à revenus modestes de la Capitale-Nationale; ainsi qu'UTILE qui multiplie les projets immobiliers destinés à la population étudiante.

La transformation du secteur de l'habitation : un pouvoir d'action partagé

Bien que les pouvoirs publics aient un rôle de premier ordre à jouer, les acteurs terrain de l'économie sociale ont une responsabilité partagée pour faire changer les choses. Le secteur est déjà en marche, l'ACHAT et ses membres en sont des exemples probants, mais il est nécessaire d'intensifier les efforts. Par conséquent, l'ACHAT propose un ensemble de recommandations transversales aux trois paliers gouvernementaux visant à s'assurer que toutes les politiques publiques, favorables à l'augmentation des parts de marché du logement à but non lucratif, soient cohérentes et complémentaires.

Pour consulter le dossier complet intitulé Habitation à but non lucratif | Architecture d'un nouveau modèle qui présente la proposition de l'ACHAT pour la transformation du secteur de l'habitation : https://www.achat-habitation.org/fr/cible-20/.

À propos de l'Alliance des corporations d'habitations abordables du territoire du Québec (ACHAT)

L'Alliance des corporations d'habitations abordables du territoire du Québec est un regroupement d'entreprises collectives en immobilier (propriétaires, opérateurs et développeurs OBNL, coopératives et sociétés parapubliques) unique en son genre dans le réseau national de l'économie sociale. L'ACHAT compte, à ce jour, 25 organisations membres qui totalisent 10 400 logements d'une valeur foncière évaluée à plus de 2 G$ et dont 7 352 sont en développement.

