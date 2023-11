Crise de l'habitation - L'APCHQ identifie ses priorités en prévision de la mise à jour économique

MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - À quelques jours de la mise à jour économique du ministre des Finances Éric Girard du 7 novembre prochain, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) identifie ses priorités afin de donner un coup de pouce dès maintenant à la rénovation et à la construction résidentielles.

Pour l'Association, chaque occasion doit être saisie pour amenuiser la crise de l'habitation. « Nous attendons impatiemment le plan d'action en habitation de la ministre France-Élaine Duranceau, mais d'ici là, la mise à jour économique est une occasion de répondre à la crise actuelle. La situation s'aggrave de jour en jour et les ménages peinent à se loger. Je le rappelle, la SCHL a soulevé qu'il fallait construire plus de 148 000 unités par année pour maintenir l'abordabilité à l'horizon 2030. La mise à jour est un momentum important pour mettre en place des mesures fortes et structurantes », soutient le président-directeur général de l'APCHQ, Maxime Rodrigue.

Les quatre mesures suivantes ont été identifiées par l'APCHQ comme étant les premières actions prioritaires dans la mise à jour économique :

Bonifier substantiellement le remboursement de la TVQ pour les habitations neuves.1 À l'instar de l'exemption de la TPS par le fédéral, éliminer la TVQ sur les habitations locatives neuves2 ou, à tout le moins, en exempter les logements à but non lucratif. Soutenir les municipalités (à la porte) pour les nouveaux logements, dans la mesure où le développement se produit à l'intérieur du périmètre urbain actuel. L'aide financière aux municipalités viserait à contribuer à payer les nouvelles infrastructures et l'accroissement des services à la communauté engendré par le développement résidentiel. Motiver le maintien et la restauration du parc actuel et instaurer une aide financière correspondant à 30 % du coût des travaux pour la rénovation écoénergétique des immeubles locatifs.

Par ailleurs, l'APCHQ appuie l'importance de travailler sur le logement social et abordable qui concerne 20 % des ménages à faible revenu ayant un revenu mensuel résiduel négatif3, mais interpelle le gouvernement du Québec à ne pas oublier l'accès à la propriété pour les autres ménages, qui forment la majorité de la population.

À cet effet, l'Association propose les deux mesures suivantes :

Éliminer/rembourser les droits de mutation aux premiers acheteurs, avec compensation aux municipalités, comme cela est le cas en Ontario et en Colombie-Britannique. Mettre en place un programme pour favoriser l'accès à la propriété en offrant un rabais de taux aux acheteurs d'une propriété neuve, comme les anciens programmes « Corvée-Habitation » ou « Mon taux, mon toit ».

« Les données sont claires et sans équivoque. Pour rattraper le taux de propriété de l'Ontario, il faudrait plus de 300 000 ménages propriétaires supplémentaires. C'est colossal. J'appelle le gouvernement du Québec à ne pas négliger l'accès à la propriété, qui est une avenue forte pour créer de la richesse, surtout dans un contexte où la variation du PIB réel sera vraisemblablement de 0 % pour le troisième trimestre de 2023 », conclut monsieur Rodrigue.

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ regroupe plus de 20 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

__________________________ 1 Rappelons que le remboursement devient nul si le prix de l'habitation neuve est égal ou supérieur à 300 000 $, alors que le prix médian d'une habitation neuve est actuellement de 460 000$. 2 Ceci éliminerait le mécanisme d'autocotisation pour le promoteur immobilier. 3 Centraide, Base de faits et indicateurs sur le logement, 2023.





