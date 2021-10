Cri du cœur pour sauver l'urgence de Senneterre

QUÉBEC, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle, madame Dominique Anglade, était en compagnie de monsieur Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre, pour faire le point sur l'accès à des services de santé de proximité pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue.

Après plusieurs semaines à lutter pour sauver les services d'urgence dans la municipalité de Senneterre, nous interpellons François Legault et le ministre de la Santé afin qu'ils renversent la décision de couper les services de santé de proximité à la population.

Une fermeture entre 12 et 16 heures par jour de l'urgence priverait les citoyens de Senneterre, de Barraute et de Lebel-sur-Quévillon d'une urgence 24h. L'inaction de la CAQ dans ce dossier met en péril la sécurité et la santé de 12 000 Québécois, incluant 7 786 personnes qui ne seront plus à une distance raisonnable d'une urgence, soit à moins de 40 km.

Fermer les services d'urgence dans ce pôle est tout simplement inacceptable. Le gouvernement doit prendre la situation au sérieux et intervenir dès maintenant.

Citations

« Accepteriez-vous d'être obligé de vous déplacer sur des centaines de kilomètres pour aller à l'urgence alors qu'un hôpital est tout près de chez vous? Peu importe où on habite, tous les Québécois méritent d'avoir accès à des soins de santé de proximité. C'est inacceptable de voir que la seule solution proposée par la CAQ est de fermer les services en région. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de jouer au ping-pong administratif avec nos régions? »

- Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

« Après des semaines à lutter contre cette fermeture, je me serais attendu à ce que le gouvernement fasse une consultation rigoureuse des besoins et ressources pour le service de Senneterre. Je demande au ministre une rencontre pour discuter avec lui directement de la situation qui est vécue par mes citoyens qui, dès le 18 octobre, se verront priver de services de proximité essentiels. »

- Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

