Cri du cœur des garderies du Québec : l'équité pour les contribuables, la stabilité pour les enfants et la reconnaissance pour les femmes entrepreneures qui seront au cœur de la relance économique

QUÉBEC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes de la Coalition des garderies, accompagnées de gestionnaires de garderies de partout au Québec et de parents utilisateurs de garderies non subventionnées, ont lancé un cri du cœur aujourd'hui sur la colline Parlementaire de Québec afin de présenter leur solution pour répondre à l'urgence de créer des places au tarif unique.

« Chaque fois qu'on investit l'argent des contribuables dans le béton de nouvelles constructions plutôt que de prioriser la subvention de places directement en garderie, il y a un déplacement d'enfants et d'éducatrices, et les propriétaires de garderies qui tiennent le réseau à bout de bras depuis des années doivent recommencer à zéro ou fermer leurs portes, a déploré Marie-Claude Collin, présidente de la Coalition des garderies privées non subventionnées. Pourquoi ne pas simplement subventionner nos garderies, où environ 20 % des places sont inoccupées, créant ainsi en quelques semaines à peine des milliers de places au tarif unique pour les familles québécoises? »

Cette mobilisation, au cours de laquelle les participants ont déposé des toutous sur les marches de l'Assemblée nationale, se voulait en réponse à l'annonce récente du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui désire accélérer le processus de création de nouveaux CPE. Chacun de ces toutous représente une dizaine de places en garderie ignorées par la proposition du ministre visant la création de places au tarif unique. Or, ce processus de 24 mois plutôt que 36 ne résout pas le problème des parents qui ont besoin du tarif unique dès aujourd'hui, sans devoir changer leur enfant de service de garde. Cette proposition exacerbe également le problème de pénurie de main-d'œuvre qui afflige le réseau depuis des années et encore plus durement cette année.

La subvention de places en garderie a déjà fait ses preuves

Après des années de travail en collaboration avec le gouvernement, un projet pilote a finalement été accepté cette année pour la subvention des places en garderies. Le processus est donc en place et pourrait être répliqué afin de subventionner des milliers de places supplémentaires au cours de la prochaine année. Les lignes directrices du ministère pour les services à la petite enfance stipulent l'importance d'assurer une stabilité aux enfants, et c'est exactement l'objectif qu'atteint la subvention de places en garderie : ne pas avoir à changer les enfants d'environnement pour qu'ils aient accès au tarif unique.

« Nous voulons faire partie de la solution et nous voulons que la contribution de nos membres - qui sont à 90 % des femmes entrepreneures - au sein de nos communautés et de notre économie soit reconnue à sa juste valeur, a conclu Mme Collin. Nous espérons que le gouvernement répondra positivement à nos demandes, car les services à la petite enfance sont réellement au cœur d'une relance économique pour le Québec et nous ne pouvons-nous permettre de prendre le chemin le plus long et le plus coûteux pour y arriver. »

Des places disponibles maintenant

Alors que le ministère est en quête d'information sur le terrain, la Coalition a sollicité plus de 1200 garderies pour connaître leur taux d'occupation et a reçu plus de 1000 réponses. Cet exercice a permis d'identifier près 13 000 places disponibles dans la plupart des régions du Québec.

La liste ci-bas a été remise au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et à son équipe aujourd'hui à Québec.

Total des places disponibles : 12 819

Abitibi-Témiscamingue 0 Bas-Saint-Laurent 40 Capitale-Nationale 226 Centre-du-Québec 37 Chaudière-Appalaches 86 Estrie 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 0 Lanaudière 161 Laurentides 331 Laval 1283 Mauricie 9 Montérégie 1076 Montréal 9316 Outaouais 211 Saguenay-Lac-Saint-Jean 32

SOURCE Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec

Renseignements: Kate Monfette, 438-525-2520, [email protected]