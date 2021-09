Crewdle permet d'enregistrer les réunions, diffuser en direct sur la plateforme et vers les réseaux sociaux et d'accueillir davantage de participants en simultané, le tout dans une nouvelle interface utilisateur encore plus simple

Faits saillants

La jeune pousse montréalaise élève les communications vidéo pair-à-pair (P2P) vers de nouveaux sommets grâce à de nouvelles innovations techniques.

Crewdle continue de mener la révolution sans serveur grâce à sa technologie unique et sécuritaire qui assure le chiffrement de bout en bout jusqu'à 30 participants, garantissant la protection de leur propriété intellectuelle et de leur vie privée.

Crewdle est plus écologique que jamais. En éliminant le besoin de passer par les serveurs énergivores, les flux voyagent la plus petite distance possible pour connecter les utilisateurs directement, avec comme résultat la plus petite empreinte environnementale qui soit.

Crewdle offre désormais l'enregistrement des réunions et la diffusion continue en direct (ou live streaming ) sur la plateforme et vers les réseaux sociaux.

) sur la plateforme et vers les réseaux sociaux. Le nouveau design de l'interface, plus intuitive, s'apparente à l'expérience utilisateur des applis similaires sur serveur - et s'intègre aux calendriers et outils de productivité les plus connus.

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Crewdle , une jeune pousse montréalaise en technologie, a lancé aujourd'hui une nouvelle version majeure de son service de vidéoconférence pair-à-pair grâce auquel consommateurs et entreprises disposent d'une alternative de premier plan pour se connecter et collaborer autrement. S'appuyant sur sa mission d'innover et de tirer parti des technologies P2P pour révolutionner la manière de faire les appels vidéo et les vidéoconférences, Crewdle dévoile de nouvelles fonctionnalités, élève le seuil maximal de participants par réunion à 30 et améliore l'interface utilisateur. Crewdle est la solution parfaite pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les particuliers qui sont soucieux de la confidentialité de leurs communications et qui veulent faire une différence en réduisant leur empreinte environnementale. Crewdle est aussi disponible via le catalogue réseau d' AppDirect .

La transition vers le télétravail au cours de la dernière année et l'implantation d'un modèle de travail hybride en période post-pandémique sont des tendances irréversibles. Qu'on travaille de la maison ou du bureau, compter sur des plateformes de vidéoconférence fiables et stables est crucial au maintien et à la fluidité des activités professionnelles de chacun et de la société - ainsi qu'à l'ensemble de nos interactions sociales via vidéo. Grâce à son modèle unique tirant parti des technologies P2P, Crewdle offre aux entreprises une alternative intelligente aux plateformes de communication collaboratives utilisant des serveurs. Les connexions directes entre les utilisateurs de Crewdle sont non seulement chiffrées de bout en bout et sécurisées, mais contribue aussi à réduire l'empreinte environnementale globale par l'absence de gigantesques bases de données de serveurs énergivores.

« Les appels vidéos, les vidéoconférences et les rencontres de groupe en virtuel font dorénavant autant partie de nos vies personnelles et professionnelles que nos téléphones cellulaires, les textos et les réseaux sociaux. Crewdle se différencie en offrant une alternative plus sécuritaire, écologique et simple à utiliser », a expliqué Vincent Lamanna, cofondateur et président-directeur général de Crewdle. « La nouvelle version de Crewdle offre aux entreprises et aux particuliers une plateforme aux multiples fonctionnalités pour une expérience sécurisée et adaptée à leurs besoins de collaboration et de diffusion à distance, tout en aidant à sauver la planète, une conversation à la fois », a ajouté M. Lamanna.

Les nouvelles fonctionnalités de Crewdle permettent aux utilisateurs d'enregistrer leurs réunions et événements localement et via le nuage (ou cloud) pour un partage ou un archivage sur-demande, en toute sécurité. L'une des innovations les plus remarquables de la technologie pair-à-pair actuelle est la fonction de diffusion continue en direct de Crewdle. Les utilisateurs peuvent diffuser un flux en direct, directement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Twitch et Instagram. Découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités de Crewdle ici .

La plus récente version de Crewdle est offerte gratuitement avec une restriction au niveau du temps (durée maximale de 45 minutes) et de certaines fonctionnalités (par ex. : enregistrement); des forfaits compétitifs sont également proposés pour les PME ou les particuliers. Crewdle est également offert via le catalogue réseau d'AppDirect et son vaste réseau de conseillers professionnels AppSmart . Crewdle fonctionne dans les fureteurs populaires sur ordinateurs de bureau et est optimisé pour Safari (iOS), et pour Chrome (Android). Crewdle fonctionne également avec Google Agenda, le Calendrier Microsoft 365 Outlook et Slack.

À propos de Crewdle

Crewdle développe des technologies distribuées extensibles qui transforment la façon dont les entreprises et les particuliers collaborent et se rencontrent à distance en offrant des outils de communication vidéo sécurisés, écologiques et simples à utiliser. Fondée en 2020 à Montréal, Crewdle prouve que les technologies de communication pair-à-pair (P2P) offrent un environnement sécurisé en supprimant les serveurs entre les utilisateurs lors des rencontres virtuelles. Le résultat est un écosystème numérique durable, davantage privé et confidentiel, et respectueux de l'environnement, fourni par la seule entreprise de vidéoconférence à être certifiée carboneutre.

