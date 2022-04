CREO Solutions amène des processus de prédiction et de contrôlabilité aux chantiers de construction du Canada avec CraneView®

MONTRÉAL et LOS ALTOS, Calif., le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - La firme montréalaise CREO Solutions, spécialisée en gestion de projet et en implantation de solutions technologiques dans le domaine de la construction, et Versatile, située dans la Baie de San Francisco, et experte en intelligence artificielle (IA) et Internet des objets (IoT) dans l'optimisation des processus en construction annoncent leur partenariat qui vise à procurer la solution innovante CraneView de Versatile dans le marché canadien.

Déployez l'intelligence artificielle sur les chantiers de construction en 1 minute avec CREO Solutions et Versatile. Tweet this La collecte de données avec intelligence artificielle profite aux chantiers de construction avec CraneView sur vos grues. La solution CraneView, développée par Versatile arrive au Canada grâce à un partenariat avec CREO Solutions. (Groupe CNW/CREO Solutions)

CraneView analyse des milliers de points de données provenant d'un dispositif fixé à n'importe quelle grue en fournissant des informations éclairantes sur le rendement du chantier permettant d'aider la prise de décision. Cette technologie, une première en son genre, prodigue des données de production permettant une meilleure visibilité sur l'utilisation des grues, les irrégularités, l'avancement de la construction, etc. Depuis son lancement en 2019, ce CraneView a été adopté par plus de 40 % des principaux leaders de l'industrie de la construction en Amérique du Nord.

« Nous pensons que les données provenant des chantiers représentent un outil très puissant. Les informations fournies par CraneView rendront les processus opérationnels plus transparents et plus efficaces », déclare Enzo Conte, chef de la direction de CREO Solutions. « Le déploiement de l'intelligence artificielle sur un chantier de construction est la prochaine étape logique complétant l'offre technologique de CREO Solutions. »

L'innovation et l'amélioration des processus dans le secteur de la construction est une priorité majeure pour CREO Solutions. Depuis sa fondation en 2010, CREO Solutions a été parmi les premiers au Québec à utiliser des plateformes collaboratives dans le cloud et à mettre en œuvre les meilleures pratiques reconnues en matière de gestion de projet. L'équipe de professionnels hautement qualifiés de CREO Solutions soutient l'industrie de la construction en optimisant les opérations grâce à l'analyse des données. Cette transformation numérique permet la prise de décisions éclairées grâce à l'intelligence d'affaires.

« Alors que nous continuons notre croissance en Amérique du Nord, il est important pour nos clients d'avoir accès à des représentants locaux experts. Nous sommes heureux de fournir des ressources sur le terrain grâce à notre partenariat avec CREO Solutions », déclare Meirav Oren, cheffe de la direction et cofondatrice de Versatile. « Les entreprises de construction locales peuvent désormais exploiter la puissance de CraneView et la suite étendue de technologies de CREO Solutions afin de permettre à leurs équipes une meilleure efficacité sur leurs chantiers. »

Pour découvrir comment CraneView peut améliorer votre chantier de construction, visitez : www.versatile.ai. Afin d'en savoir plus à propos de CREO Solutions, visitez : www.creo-solutions.ca

À propos de CREO Solutions

Ayant son siège social à Montréal, Québec, Canada, CREO Solutions offre des services professionnels spécialisés en gestion de projets de construction de bâtiments et d'infrastructures ainsi que les meilleures solutions technologiques destinées à l'industrie de la construction. CREO Solutions est également intégrateur des solutions technologiques les plus utilisées sur le marché. Vous voulez en savoir plus ? Visitez : www.creo-solutions.ca. Suivez-nous sur LinkedIn ou envoyez-nous un courriel à [email protected].

À propos de Versatile, Inc.

Ayant son siège social à Los Altos, CA, Versatile met au point une technologie qui offre aux professionnels de la construction une visibilité inégalée sur leurs taux de production. En fournissant les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment tout en s'adaptant naturellement aux processus existants, une industrie segmentée devient un processus de fabrication contrôlable. Le résultat ? Une productivité, une prévisibilité et une sécurité accrues, ainsi que les informations nécessaires pour gérer les projets à venir et y soumissionner de manière compétitive. Vous souhaitez en savoir plus ? Visitez : www.versatile.ai, suivez-nous sur Twitter @versatileai et LinkedIn ou envoyez-nous un courriel à [email protected].

SOURCE CREO Solutions

Renseignements: Contacts avec les médias : Pour CREO Solutions : Diego Herran, Directeur développement des affaires et marketing. [email protected], 438 788-3639 #609; Pour Versatile : Emma Chase, [email protected], 512 917-4319