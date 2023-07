MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le Blitz international de suivi du monarque est de retour et en est à sa 7e édition! Du 28 juillet au 6 août prochains, Espace pour la vie vous invite à vous joindre aux milliers de bénévoles qui uniront leurs efforts au Canada, aux États-Unis et au Mexique afin d'appuyer la conservation des papillons monarques. Pour participer à ce projet trinational, il suffira de transmettre vos observations de monarques et de plants d'asclépiades via le programme de l'Insectarium Mission monarque .

Pendant cette période de dix jours, le Blitz international de suivi du monarque la population nord-américaine est invitée à trouver des plants d'asclépiades et à chercher des œufs, des chenilles, des chrysalides et des papillons. L'an dernier, il a donné lieu à plus de 6 000 observations, ce qui a eu un effet d'entraînement en faveur de la conservation des monarques en Amérique du Nord. En fait, les observations transmises par les bénévoles aident à déterminer les zones où il faut prioritairement appliquer des mesures de conservation pour le monarque et mieux orienter les efforts à déployer. Les personnes intéressées peuvent ensuite consulter et télécharger les données qui sont recueillies sur le site du Réseau trinational de connaissances sur le monarque , un centre de dépôt des données qui contient des observations provenant de diverses sources et qui aide les chercheuses et les chercheurs à effectuer des analyses temporelles et spatiales à grande échelle.

Le Blitz est l'unique effort trinational coordonné qui permet d'avoir un aperçu de la répartition des populations de monarques et des plants d'asclépiades pendant l'été. Ces informations sont cruciales pour permettre aux scientifiques de connaître et de mesurer le succès de la reproduction chez les monarques reproducteurs, ainsi que les tendances de la population à long terme.

Comme le mentionne la Gazette du Canada , un projet de décret prévoit la modification de la Liste des espèces en péril par la reclassification du monarque afin de le faire passer de la catégorie des espèces préoccupantes à celle des espèces en voie de disparition.

Au Mexique, le monarque est officiellement inscrit, depuis 2010, sur la liste des espèces en péril en vertu de la Norma Oficial Mexicana 059 (Norme mexicaine officielle 059).

Pour ce qui est des États-Unis, le Fish and Wildlife Service (FWS, Service des pêches et de la faune) a déterminé qu'il était justifié d'inscrire le monarque sur la liste des espèces en voie de disparition ou des espèces menacées. Toutefois, une mesure d'inscription prioritaire y a fait obstacle. Selon une spécialiste en affaires publiques du FWS, Mara Koenig, l'organisme devrait soumettre un projet de règlement au Federal Register (Registre fédéral), d'ici le 30 septembre 2024, en vue d'inscrire le monarque sur la liste des espèces visées par l'Endangered Species Act (Loi sur les espèces en voie de disparition).

Alors que le mouvement de conservation du monarque prend de l'ampleur en Amérique du Nord, il est temps que les membres des collectivités participent à cette activité dans la nature.

Pour participer au Blitz, veuillez transmettre vos observations grâce à l'un des programmes de science participative suivants :

Au Canada :

Mission monarque (mission-monarch.org/fr)

Aux États-Unis :

Journey North (journeynorth.org)

Monarch Larva Monitoring Project (mlmp.org)

Western Monarch Milkweed Mapper (monarchmilkweedmapper.org)

Au Mexique :

NaturaLista (naturalista.mx)

Correo Real (correoreal.mx)

Le Blitz international de suivi du monarque est organisé par le Partenariat scientifique trinational pour la conservation du monarque, qui est le fruit de la collaboration des organisations suivantes : la Commission de coopération environnementale (CCE), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas du Mexique, Environnement et Changement climatique Canada , l' Insectarium | Espace pour la vie, Profauna A.C. , le Fish and Wildlife Service des États-Unis et la Xerces Society for Invertebrate Conservation .

« J'invite tout le monde à participer au Blitz international de suivi du monarque cet été. Plus que jamais, nous avons besoin de données sur ce papillon migrateur, dont les populations ont chuté considérablement. Nous ne pouvons plus tenir pour acquis que nous allons croiser un monarque dans nos jardins, nos champs ou sur le bord d'une route. Le monarque a besoin de notre protection, et le blitz international est un bon moyen d'aider. En rapportant ce que vous aurez vu sur une période de dix jours, vous conjuguerez vos efforts à ceux de citoyens et citoyennes de partout en Amérique du Nord qui contribuent à assurer la survie du monarque de façon très concrète. Réservez la date, invitez vos amis et allez observer cette merveille de la nature au cœur même de son habitat! », a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

« En mettant à la fois l'observation, la documentation et la compréhension de la nature au cœur de leur démarche, les activités de science participative font le pont entre l'émerveillement, le développement des connaissances et le sentiment de contribution, trois éléments nécessaires au changement. Elles créent des liens entre la population et les scientifiques : elles génèrent des collaborations fructueuses. En ce sens, elles sont un outil fantastique pour la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité », a expliqué Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie.

« Au Mexique, nous devons savoir ce qu'il advient des populations locales de monarques pendant l'été. En participant au Blitz international, nous contribuerons à la production d'informations essentielles pour savoir où se trouvent, localement, les populations de monarques, s'ils se reproduisent et quelles sont les espèces d'asclépiades qui leur servent à se reproduire pendant l'été, pour ensuite instaurer des mesures les plus appropriées qui soient afin de les conserver », a souligné Jerónimo Chávez, gestionnaire de projets du programme Correo Real, de l'organisme Profauna.

« J'ai commencé à voir des monarques il y a environ cinq étés, et je me suis rendu compte que je pourrais avoir quelque chose de "cool" dans ma cour pour les attirer. Une recherche rapide m'a menée au Blitz de suivi du monarque et je suis devenue passionnée. J'ai trouvé des asclépiades partout dans ma cour et j'ai juré d'en faire un sanctuaire pour les pollinisateurs », a dit Lindsay, une bénévole qui s'est jointe au programme Journey North.

La science participative à Espace pour la vie

Aligné avec les priorités de la stratégie Montréal 2030, Espace pour la vie a pour mission de rapprocher la population de la nature, de l'inspirer et de l'encourager à adopter des comportements qui favorisent la transition socio-écologique. C'est en ce sens que de nombreux programmes au niveau local, national et international sont déployés, dont les projets de science participative suivants qui sont menés par l'Insectarium de Montréal.

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

