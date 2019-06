Créez l'emblème et la mascotte de l'Universiade d'été 2021 de Chengdu et obtenez une récompense en argent!

Afin d'encourager plus de jeunes à participer, nous avons publié la nouvelle sur divers sites Web propres aux communautés créatives du monde entier et lancé des invitations à de nombreux concepteurs nationaux et étrangers. Nous avons également lancé la campagne « Mascot in My Heart » (la mascotte de mon cœur) dans 10 écoles primaires et secondaires de Chengdu pour obtenir les idées des enfants, qui sont très heureux et enthousiastes de participer.