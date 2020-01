Créer une expérience de luxe cinq étoiles : les concepteurs qui relèvent ce défi depuis 40 ans

Stéphane Renaud , un architecte moderniste qui a créé les formes contemporaines de l'hôtel Martinez à Cannes , de la boutique Boucheron à Paris et du projet d'hôtel Mandarin Oriental à Moscou.

un architecte moderniste qui a créé les formes contemporaines de l'hôtel Martinez à , de la boutique Boucheron à et du projet d'hôtel Mandarin Oriental à Moscou. Claire Mabon, une designer d'intérieur classique qui a donné sa touche française et féminine au légendaire Four Seasons de l'avenue George V de Paris , au Shangri-La de Paris , au Waldorf Astoria de Beverly Hills et au Peninsula de Shanghai .

une designer d'intérieur classique qui a donné sa touche française et féminine au légendaire Four Seasons de l'avenue George V de , au Shangri-La de , au Waldorf Astoria de et au Peninsula de . Jungsoo Kim, une designer d'intérieur moderniste avec une expérience internationale qui a influencé la tour résidentielle de luxe Jade Signature de Miami , le Four Seasons de Tianjin et la rénovation de l'emblématique Waldorf Astoria de New York .

une designer d'intérieur moderniste avec une expérience internationale qui a influencé la tour résidentielle de luxe Jade Signature de , le Four Seasons de et la rénovation de l'emblématique Waldorf Astoria de . Alexandra Parsons, une designer d'intérieur classique qui allie les cultures internationales dans le cadre du projet du Waldorf Astoria de Doha et des villas de luxe qui seront construites à Beijing .

« Ce succès n'est pas le fait d'un seul homme. C'est le fruit d'un travail d'équipe. Je travaille depuis des années avec les directeurs de projet de PYR pour réaliser les projets les plus emblématiques. J'ai confiance en eux », affirme M. Rochon. « Chez PYR, nous ne sommes pas seulement Français ou Américains. Nous sommes une équipe où diverses cultures et différents points de vue sont représentés et c'est là où réside notre force. »

Voici une courte vidéo de présentation de Pierre-Yves Rochon et de ses collaborateurs : www.pyr-design.com/news

À propos de Pierre-Yves Rochon (PYR)

L'agence Pierre-Yves Rochon (PYR) a été fondée à Paris en 1979 pour créer des solutions de design d'intérieurs dans les domaines de l'hôtellerie de luxe et du secteur résidentiel. Elle crée des ambiances confortables, raffinées et authentiques pour des propriétés historiques ou avant-gardistes partout dans le monde. Son approche de design unique lui a valu de nombreux prix pour le compte de marques de luxe comme Four Seasons, Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Fairmont, St. Regis, Peninsula, Shangri-La, Sofitel, InterContinental, ainsi que de nombreux hôtels-boutiques.

PYR a créé des espaces de restauration pour certains des chefs les plus novateurs au monde, notamment Joël Robuchon, Alain Ducasse, Paul Bocuse, Gérard Boyer et Jean-Georges Vongerichten. L'agence conçoit également des meubles, des luminaires, des moquettes, des dispositifs d'éclairage et des accessoires dans le cadre de ses projets et elle collabore avec des fabricants d'objets de luxe de partout dans le monde pour créer des gammes de produits commerciaux destinés au marché international.

Les bureaux de Paris et Chicago, organisés en équipes intégrées de designers et d'architectes, collaborent afin de proposer une offre complète de services de design intérieur, de la conception jusqu'à la construction. La Direction du design de PYR participe à toutes les étapes du processus de création afin de trouver les solutions les plus durables et les mieux adaptées aux objectifs stratégiques et commerciaux de ses clients.

Visitez le site www.pyr-design.com et suivez @pyrdesign sur Instagram.

