Le projet de renforcement des capacités de Sisters in the Brotherhood (Sisters in the Brotherhood Capacity Building Project ou SIBCAP) fera croître le réseau de femmes de métier de SIB grâce à une gamme d'activités de recrutement et communautaires. Ce même réseau élargi travaillera en collaboration pour défendre les intérêts des femmes cisgenres et transgenres dans l'industrie de la construction. Ce travail de défense comprendra la détermination des obstacles actuels et la création de mesures et de politiques pour les réduire et les éliminer.

Initiative de la Fraternité unie des menuisiers et charpentiers, Sisters in the Brotherhood soutient les femmes de métier de la fraternité en les aidant à suivre de la formation professionnelle et à acquérir des compétences en leadership, en défendant leurs intérêts et en offrant des occasions de mentorat aux nouvelles membres et même aux membres potentielles.

Le potentiel de recrutement de femmes dans le secteur de la construction est grand. Bien que les femmes représentent environ 50 % de la population générale, elles ne représentent que 5 % de la main-d'œuvre de la construction sur site à l'échelle nationale (BuildForce Canada, 2023). Au-delà du recrutement, le maintien en poste représente un défi constant, car de nombreuses femmes quittent les métiers après seulement quelques années. La menuiserie affiche le taux d'attrition le plus élevé, alors que 70,8 % des femmes quittent le métier au cours de leurs deux premières années d'apprentissage (Statistique Canada, 2022).

« Ce n'est un secret pour personne dans l'industrie de la construction que les femmes continuent d'être notre plus grande ressource inexploitée, a déclaré Jason Rowe, vice-président du district canadien de la Fraternité unie des menuisiers et charpentiers. En plus de mieux promouvoir la formation professionnelle et de créer plus de possibilités d'emploi pour les femmes dans la construction, nous devons également nous concentrer sur l'investissement dans le soutien pour assurer leur succès continu au sein de l'industrie. C'est ce qui a d'abord inspiré l'initiative de Sisters in the Brotherhood et nous sommes ravis d'élargir sa gamme de services avec le projet SIBCAP. »

Dans le cadre du projet, Sisters in the Brotherhood mettra sur pied 12 nouveaux comités partout au Canada afin d'élargir son réseau et d'accroître la voix des femmes de métier au sein de la Fraternité unie des menuisiers et charpentiers. Le projet augmentera également le nombre de membres au sein des 31 comités actuels de SIB afin d'accroître davantage leur capacité et leur portée. Ces efforts seront complétés par une stratégie de tenue d'événements qui aidera SIB à maximiser les occasions d'engagement.

De plus, SIB élaborera un réseau de ressources qui aidera les femmes de métier à trouver des ressources et des organisations en ligne qui se spécialisent dans la prestation de soutien et de services dans le but d'éliminer les obstacles pour les femmes dans les métiers spécialisés de la construction.

En créant un système de consignation des renseignements et de signalement pour les femmes qui travaillent actuellement dans les métiers, SIBCAP veillera à ce qu'elles aient un endroit sûr pour signaler des incidents de harcèlement en milieu de travail sans répercussion ni crainte de représailles.

« Bien que le recrutement d'un plus grand nombre de femmes dans la construction sera toujours une priorité de l'industrie, les défis systémiques signifient que cet effort doit être complété par des stratégies et des initiatives de maintien en poste comme SIBCAP, a déclaré Rachelle Premack, agente de liaison, Sisters in the Brotherhood. En augmentant la représentation au sein des comités de SIB et en établissant un cadre national, nos démarches aideront à faire en sorte qu'un plus grand nombre de femmes trouvent des carrières enrichissantes sur le terrain et persévèrent. »

Le projet de renforcement des capacités de Sisters in the Brotherhood est financé en partie par le gouvernement du Canada grâce à un investissement de 563 319 $ dans le cadre du Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada. En plus d'une contribution en nature du Conseil régional des menuisiers, le budget total s'élève à 692 786 $ pour la durée de 20 mois du projet.

