Créativité et innovation : l'ACQ et la Factry s'allient pour former les gestionnaires de demain dans le secteur de la construction

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que l'industrie de la construction a entamé un important virage technologique, l'Association de la construction du Québec (ACQ) et la Factry s'allient pour offrir une nouvelle formation afin de stimuler la créativité et l'innovation dans le secteur de la construction. Cette formation en leadership créatif, développée par l'École de créativité la Factry, sera offerte dès ce printemps.

Étant au cœur de la relance de l'économie, le gouvernement a déployé, au printemps 2021, un plan d'action totalisant 120 millions de dollars (M$) pour aider l'industrie à surmonter ces défis, notamment pour améliorer sa productivité et stimuler l'innovation. Le secteur de la construction arrive donc à un point tournant de son histoire, alors que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter de nouvelles technologies et à se doter d'une stratégie numérique.

C'est d'ailleurs un des constats qui ressort d'une étude sur l'impact de l'innovation technologique et des technologies dans la construction menée pour l'ACQ au printemps 2021. En effet, il appert qu'une très grande majorité de répondants (77 %) ont indiqué avoir un intérêt fort ou très fort pour l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies dans leurs projets. Un bon nombre d'entreprises sont passées à l'action puisque 68 % des répondants disent avoir implanté et/ou utilisé une ou plusieurs innovations dans leurs projets.

Quatrième secteur économique en importance au Québec, l'industrie de la construction génère plus de 50 milliards de dollars d'investissement, soit environ 12 % du PIB du Québec, et compte au-delà de 255 000 emplois directs, sans compter les milliers d'emplois indirects. Dans un contexte où plus de 80 % des entreprises de construction comptent 5 employés et moins, le défi du virage technologique est donc de taille pour cette industrie.

C'est pourquoi l'ACQ a décidé de s'allier à la Factry pour créer cette nouvelle formation. Le programme, qui mise sur le mariage inusité entre la créativité et la construction, pourra d'ailleurs compter sur l'expertise de l'aXLab Pomerleau. Unique en son genre, elle a été pensée et conçue pour aider les gestionnaires et les entrepreneurs en construction à devenir des leaders en matière d'innovation et à propulser leurs entreprises à un autre niveau, et ce, peu importe la taille de leur entreprise. Les participants seront à même de réfléchir à l'intégration des technologies innovantes en construction pour construire le Québec de demain.

