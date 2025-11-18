TAINAN, 18 novembre 2025 /CNW/ - Creative Tech Textile / Hans Global, un innovateur de premier plan dans le domaine des fibres durables, a annoncé aujourd'hui un nouveau mélange de fibres spécialement conçu pour le marché américain. Le mélange utilise 40 % de sa fibre écologique distinctive fabriquée à partir de coquilles d'huîtres recyclées et de plastiques océaniques, Seawool®, combinée à 60 % de coton, et est spécialement conçue pour équilibrer la rentabilité et la durabilité.

Eddie Wang, fondateur et chef de la direction de Creative Tech Textile / Hans Global, a déclaré : « Seawool® est notre « émeraude de l'océan », un matériau durable né de coquilles d'huîtres recyclées et conçu pour le confort quotidien. Avec notre nouveau mélange 60/40 coton-laine Seawool®, nous montrons que l'innovation textile circulaire peut prendre de l'expansion à l'échelle mondiale pour outiller nos clients américains tout en créant de nouvelles possibilités pour les consommateurs d'aujourd'hui. »

Rentabilité, durabilité et résistance aux odeurs

Compte tenu de la demande croissante aux États-Unis pour des tissus rentables et écologiques, le mélange coton-laine® de Creative Tech Textile/Hans Global offre le confort et la familiarité du coton tout en intégrant la résistance aux odeurs et les avantages en matière de performance de Seawool®. De grandes marques de détail américaines ont déjà intégré Seawool® dans leurs vêtements, ce qui démontre la valeur que ce mélange de matériaux peut apporter aux fabricants de vêtements de plein air, d'athlétisme et de style de vie à la recherche de matériaux novateurs et durables.

Seawool® : Innovation circulaire des déchets à la performance

Seawool® est le matériau exclusif de Creative Tech Textile/Hans Global. Il est fabriqué en ramassant les coquilles d'huîtres jetées et en récupérant les bouteilles de plastique recyclées, puis en les transformant en fibre textile fonctionnellement très performante et respectueuse de l'environnement.

Seawool® se distingue par plusieurs avantages :

Résistant aux odeurs : meilleure résistance aux odeurs que les vêtements en coton pur

Régulation thermique : utilise la poudre de coquille d'huître comme matériau à faible conductivité thermique pour maintenir la stabilité de la température

Production durable à grande échelle : L'entreprise produit actuellement 2 500 tonnes de laine Seawool® par année, réutilisant environ 500 tonnes de coquillages d'huîtres

Avantage sur le plan des coûts : un dixième du coût de la baisse et un vingtième du coût de la laine de haute qualité

En intégrant Seawool® dans un mélange de coton, Creative Tech Textile / Hans Global positionne cette innovation pour l'adoption du mode de vie et des vêtements d'extérieur par le grand public, au-delà des vêtements haut de gamme.

Créer une industrie de la mode plus durable

Coïncidant avec le programme mondial de développement durable de la COP30 ce mois-ci, Creative Tech Textile / Hans Global souligne également comment les industries de la mode et du textile peuvent réduire l'impact environnemental tout en continuant à créer de plus en plus de valeur, en répondant aux besoins écologiquesles consommateurs conscients qui recherchent des options durables. Le mélange coton-laine® et les principes fondamentaux de circularité de l'entreprise sont des exemples clés de la façon dont l'industrie peut tirer parti de l'innovation pour progresser.

Avec le lancement du nouveau mélange Seawool®, Creative Tech Textile / Hans Global réaffirme son engagement à faire progresser l'innovation durable dans l'industrie textile et à soutenir les marques mondiales dans le développement de tissus de prochaine génération qui combinent performance, confort et responsabilité environnementale.

Pour en savoir plus, visitez : https://hansglobaltextile.net/.

À propos de Creative Tech Textile / Hans Global

Fondée en 2010 et basée à Tainan, à Taïwan, Creative Tech Textile / Hans Global est un innovateur de premier plan dans le domaine des textiles durables. Mieux connue pour son matériau breveté Seawool®, fabriqué à partir de coquilles d'huîtres jetées et de bouteilles de TEP recyclées, l'entreprise fournit des tissus haute performance avec une douceur naturelle, une régulation thermique et une résistance aux odeurs. En tant que fabricant certifié Bluesign®, Creative Tech Textile / Hans Global aide les marques mondiales de vêtements à adopter des textiles circulaires et écologiques.

