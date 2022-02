Création du Fonds de continuité DNA - Appui de 50 M$ pour la transformation du modèle d'affaires des entreprises québécoises

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce un investissement d'un montant maximal de 75 millions de dollars dans le nouveau Fonds de continuité DNA I, SEC (Fonds DNA), en partenariat avec des investisseurs et des entrepreneurs privés, afin d'aider les entreprises québécoises qui ont besoin d'un soutien financier et opérationnel à assurer la progression de leurs activités dans un contexte de relance économique postpandémie.

Le Fonds DNA est doté d'une capitalisation initiale de 100 millions de dollars. La contribution gouvernementale, qui comprend une somme de 50 millions de dollars engagée lors de la première clôture du fonds, est financée selon un principe d'appariement d'un dollar pour chaque dollar engagé par les investisseurs du secteur privé.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Fonds DNA a pour objectif d'appuyer la relance des entreprises québécoises prometteuses qui ont besoin d'un appui financier et d'un réalignement de leur plan d'affaires. L'objectif : leur permettre d'améliorer et de poursuivre leurs activités. Le gouvernement du Québec et près d'une soixantaine d'investisseurs privés québécois sont partenaires de ce fonds. Par ailleurs, l'équipe de gestion du Fonds DNA profitera du soutien de conseillers-investisseurs, qui mettront à contribution leur forte expérience opérationnelle.

« Pour surmonter les défis liés au contexte de la relance économique, les entreprises québécoises doivent faire preuve d'adaptation. Avec le Fonds DNA, on comble une carence dans la chaîne de financement au Québec, mais on offre aussi à nos entreprises les services d'une équipe d'experts qui contribuera à la réussite de la transformation de leurs modèles d'affaires. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« La banque d'affaires DNA Capital, fondée à Montréal en 2009, est heureuse de s'associer au gouvernement du Québec dans la poursuite du développement des entreprises québécoises en mettant au travail le capital privé appuyé par l'engagement de certains de nos meilleurs chefs de file du monde des affaires. »

Daniel Labrecque, cofondateur, président et directeur général de DNA Capital

« Le Fonds DNA équivaut à des solutions financières innovantes pour les entreprises ayant besoin d'un appui financier et opérationnel en vue de favoriser leur relance. Premier fonds de cette nature au Québec, il complètera l'écosystème de notre industrie financière. Nos entreprises auront désormais accès à une nouvelle source de financement québécoise, qui les aidera à continuer à progresser. »

Stéphane Léveillé, cofondateur, président et directeur général du Fonds de continuité DNA

Le Fonds DNA apportera du financement et de l'expertise spécialisée aux PME québécoises qui sont aux prises avec des défis temporaires causés par la pandémie ou d'autres événements.

Les interventions financières du Fonds DNA se feront principalement sous la forme de dettes structurées et de prises de participation. Elles seront complémentaires à celles réalisées par les autres acteurs de la chaîne de financement québécoise. Un service d'accompagnement opérationnel sera aussi offert aux entreprises québécoises prometteuses et prendra notamment la forme d'un soutien dans l'exécution d'un plan de recentrage afin d'assurer la continuité de leurs activités.

Le Fonds DNA investira uniquement dans des entreprises québécoises dont les principales activités d'exploitation et de gestion, la majorité des employés, le siège social et le principal établissement sont au Québec.

L'équipe de gestion du Fonds DNA sera appuyée par sept conseillers-investisseurs qui possèdent une forte expérience opérationnelle dans différents secteurs économiques : Anna Martini , vice-présidente exécutive et chef de la direction financière du Groupe CH; Gérard Geoffrion, ancien président-directeur général de Van Houtte ; Luc Sabbatini , président de PBSC Solutions Urbaines; Marc-André Aubé, président et chef de la direction de Walter Surface Technologies; Marie-Pier St-Hilaire , présidente d'Edgenda; Martin LeBlanc , chef de la direction de CellCarta; Yves Leduc , chef de la direction sortant de Velan.

, vice-présidente exécutive et chef de la direction financière du Groupe CH; Gérard Geoffrion, ancien président-directeur général de ; , président de PBSC Solutions Urbaines; Marc-André Aubé, président et chef de la direction de Walter Surface Technologies; , présidente d'Edgenda; , chef de la direction de CellCarta; , chef de la direction sortant de Velan. DNA Capital est une banque d'affaires et gestionnaire de fonds qui offre aux entreprises, depuis 2009, des services-conseils en matière de fusions et d'acquisitions, du financement par voie de placements privés ainsi que des produits d'investissement privé aux investisseurs qualifiés. Elle compte une douzaine de professionnels à son siège social de Montréal. Le Fonds DNA est le 6 e fonds lancé par DNA Capital.

fonds lancé par DNA Capital. Dans le cadre de la mise à jour économique de novembre 2020, le gouvernement du Québec avait prévu une enveloppe de 300 millions de dollars pour la mise en place de nouveaux fonds d'investissement administrés par son mandataire Investissement Québec, dont le Fonds DNA.

