Création du Fonds croissance PME Banque Nationale - Québec investira jusqu'à 100 M$ pour soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises

QUÉBEC, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investira un montant maximal de 100 millions de dollars dans le nouveau Fonds croissance PME Banque Nationale S.E.C. (Fonds Banque Nationale) afin de soutenir la relance économique à la suite de la pandémie de la COVID-19 et d'appuyer la transformation numérique des petites et moyennes entreprises (PME).

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Fonds Banque Nationale, doté d'une capitalisation maximale de 200 millions de dollars, est le fruit d'un partenariat en parts égales entre le gouvernement du Québec, d'une part, ainsi que la Banque Nationale et des investisseurs privés, d'autre part. Il a notamment comme objectif d'assurer la pérennité et le développement à court et moyen terme des PME prometteuses et performantes dans le cadre de la transition postpandémie. Il vise également à permettre aux PME de réaliser des projets locaux ou internationaux concernant la relève, la croissance et l'acquisition d'entreprise de même que la transformation numérique.

La mise en place de ce fonds permettra de complémenter l'offre traditionnelle de financement offerte aux propriétaires de PME par des interventions principalement sous la forme de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres.

Le Fonds Banque Nationale s'adresse aux PME de tous les secteurs d'activité qui ont atteint divers stades de développement. Il amorcera ses interventions au cours des prochains mois.

Citations :

« Le gouvernement du Québec a été proactif dès le début afin d'aider les entreprises de tous les secteurs d'activité à traverser la crise. Cette aide se poursuit dans le contexte de la transition et de la relance économique postpandémie. Aujourd'hui, en participant à la création du Fonds Banque Nationale, notre gouvernement continue d'investir dans l'avenir des entreprises québécoises. Grâce à ce partenariat, elles auront la possibilité de réussir leur transformation numérique et de mener à bien leurs projets de croissance afin de demeurer productives et compétitives dans le nouveau monde qui se dessine, et ce, au bénéfice de notre économie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Dans le cadre de la relance économique actuelle, les entrepreneurs doivent pouvoir compter sur différentes formes de capital pour stimuler leur croissance. C'est dans cette perspective que nous avons créé le Fonds croissance PME Banque Nationale S.E.C. en partenariat avec le gouvernement du Québec. Ce fonds de capital-actions permettra de compléter le financement bancaire offert aux PME, de continuer à appuyer leurs projets et de contribuer à leur pérennité. »

Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca