Création du Conseil de l'innovation : la Chambre salue un geste fort pour renforcer l'économie du Québec

MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, de la création du Conseil de l'innovation et de la nomination de Luc Sirois au poste d'innovateur en chef du Québec.

« Le ministre Pierre Fitzgibbon pose un geste fort pour notre économie en créant une fonction qui sera directement responsable d'accélérer l'innovation dans tous les secteurs. Nous savons depuis longtemps que notre grande force en matière de recherche et développement ne se traduit pas suffisamment en innovations brevetées ou encore en augmentation de productivité. Le gouvernement souligne par ce geste la nécessité pour tous les décideurs d'investir en innovation et d'adopter les meilleures pratiques pour accroître la performance de nos entreprises et de notre économie. C'est une excellente nouvelle pour notre économie basée sur le savoir et notre compétitivité sur la scène internationale », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La crise a démontré l'importance pour les entreprises de toutes tailles d'adopter des technologies de pointe et innovantes. Les plans d'action et les forums que nous avons déployés dans le cadre du mouvement Relançons MTL ont confirmé, par exemple, l'urgence de rattraper notre retard dans le virage numérique, en particulier dans le secteur du commerce de détail. Nous sommes confiants que les travaux du Conseil de l'innovation contribueront rapidement à mieux outiller nos entreprises afin qu'elles effectuent le virage numérique et les pivots nécessaires pour être performantes dans l'économie d'aujourd'hui et de demain », a conclu Michel Leblanc.

