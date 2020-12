Création de Pôle Québec logistique - Une nouvelle voix pour la chaîne logistique et le transport de marchandises dans l'Est québécois

QUÉBEC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Près d'une vingtaine d'acteurs du transport de marchandises s'unissent afin de créer Pôle Québec logistique, un nouveau regroupement ayant pour mission d'accroître la compétitivité, l'efficacité et la performance environnementale des joueurs impliqués dans la chaîne logistique de l'Est québécois.

Pôle Québec logistique souhaite mettre en valeur les avantages concurrentiels de la chaîne logistique de l'Est québécois, mais également travailler à des solutions concrètes aux défis et enjeux communs vécus par les nombreux acteurs de l'industrie. À court terme, le regroupement entend travailler sur cinq priorités :

Permettre une meilleure coordination entre tous les acteurs de la chaîne logistique, notamment afin de mieux tirer profit de l'important potentiel intermodal dans l'Est québécois; Améliorer la performance environnementale de la chaîne logistique; Accélérer l'intégration des nouvelles technologies et stimuler l'innovation au sein de la chaîne logistique; Proposer des solutions adaptées pour s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe durement tous les secteurs de l'industrie; Assurer un cadre réglementaire et législatif qui soit adapté aux réalités des acteurs de la chaîne, peu importe le secteur ou la région.

Des avantages concurrentiels indéniables et des impacts considérables

La chaîne logistique de l'Est québécois jouit d'avantages concurrentiels indéniables. Ses membres peuvent miser sur des infrastructures stratégiques, incluant un aéroport international et plusieurs ports en eau profonde, dont le port de Québec, de même que plusieurs installations régionales dont le potentiel n'est pas pleinement exploité. PQL souhaite aussi promouvoir l'accès rapide et direct aux marchés d'importance que sont le Midwest américain (ferroviaire et routier), l'Europe et les grands marchés asiatiques (maritime). Enfin, le regroupement entend soutenir et maximiser les retombées des nombreux projets en développement dans l'Est québécois, qu'il s'agisse de transport routier, maritime, ferroviaire ou aérien.

« L'efficacité, la compétitivité et la fiabilité de la chaîne logistique représentent un maillon essentiel de l'économie du Québec. Le transport de marchandises a des répercussions directes sur nos entreprises manufacturières, mais aussi nos commerçants et, en fin de compte, sur les consommateurs. En travaillant ensemble, on peut avoir un impact positif autant sur la création d'emplois que la valeur de nos exportations, l'occupation du territoire, notre empreinte environnementale et le prix des produits achetés quotidiennement par les Québécois », souligne le président du conseil d'administration de Pôle Québec logistique, Pierre Dolbec.

En bref

Pôle Québec logistique regroupe les acteurs de la logistique et du transport routier, maritime, ferroviaire et aérien, de même que des entreprises exportatrices et importatrices, des institutions d'enseignement, des regroupements d'affaires et des acteurs gouvernementaux.



Son territoire couvre l'ensemble des régions longeant le fleuve Saint-Laurent entre la Mauricie et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, incluant la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, le Centre-du-Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent.



Déjà, près d'une vingtaine d'entreprises et d'organisations ont adhéré au regroupement : la Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau , QSL, Groupe Océan, Desgagnés, Groupe Morneau, le CN, l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec, Dolbec International, Congebec, l'Administration portuaire de Québec, l'Université Laval , la Ville de Matane , Sollio Groupe Coopératif, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, la Chambre de commerce de Lévis, la Corporation des parcs industriels du Québec et Développement PME Chaudière-Appalaches.

À propos de Pôle Québec logistique

Pôle Québec logistique réunit les acteurs de la logistique et du transport de marchandises de l'Est québécois. Le regroupement vise à accroître la performance environnementale, la compétitivité et l'efficacité des joueurs impliqués dans la chaîne logistique, afin de mieux desservir les intérêts économiques du Québec et du Canada. Son territoire couvre l'ensemble des régions longeant le fleuve Saint-Laurent entre la Mauricie et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

