Création de places subventionnées en services de garde - Québec ouvre une voie rapide pour la création de places réservées aux poupons

QUÉBEC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - En réponse à l'importante demande de places subventionnées, particulièrement pour les poupons, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, annonce une nouvelle initiative pour accélérer leur disponibilité. À court terme, de nouveaux appels de projets pourraient permettre l'accès rapide à au moins 400 nouvelles places pour poupons et à 100 autres pour les enfants âgés de 18 mois et plus.

Constamment à la recherche de nouvelles façons de développer plus rapidement le réseau, le gouvernement mise cette fois sur la récupération des places qui prennent trop de temps à se rendre disponibles (ex. : délai de construction problématique). Ainsi, il pourra répartir ces places entre les services de garde déjà ouverts et situés là où les besoins sont les plus criants.

Plusieurs mois pourraient ainsi être gagnés sur l'échéancier puisqu'aucun travail majeur de construction ou d'agrandissement de locaux ne sera requis. Ce seront des services de garde déjà en activité qui accueilleront rapidement une ou quelques places selon leur capacité actuelle, et ce, dans un délai maximal de trois à six mois.

De plus, le gouvernement pourrait soutenir financièrement les CPE qui souhaitent soumettre des projets de réaménagement pour transformer un groupe d'enfants de 18 mois et plus en pouponnière.

Le succès de cette nouvelle stratégie pourrait mener le gouvernement à répéter l'expérience et à bonifier la série d'actions déjà déployées pour accroître l'efficacité des travaux. Pensons par exemple au Bureau d'accélération des projets mis sur pied au début de l'année en collaboration avec les principaux partenaires qui participent à la création de places.

Qui plus est, rappelons que près de 24 500 places subventionnées sont en cours de réalisation et que près de 20 500 places subventionnées supplémentaires ont été ouvertes depuis le début du Grand chantier pour les familles, il y a deux ans.

Citation :

« Notre objectif est clair : offrir à toutes les familles du Québec une place subventionnée de qualité en service de garde. Le défi est de taille, et c'est pourquoi nous nous efforçons d'explorer toutes les avenues possibles pour arriver à nos fins. Cette annonce se veut un autre bel exemple de notre détermination à faire preuve de flexibilité et de proactivité pour répondre le plus rapidement possible aux besoins des parents et de leurs tout-petits. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Les appels de projets seront ouverts du 23 octobre au 23 novembre 2023.





Pour ces deux appels de projets, les places attribuées devront être rendues disponibles rapidement, soit dans les six mois suivant l'autorisation des places pour les enfants âgés de 18 mois et moins (poupons) et dans les trois mois suivant l'autorisation des places pour les enfants âgés de 18 mois et plus.





La conversion de places non subventionnées en places subventionnées participe au développement rapide du réseau; 5 000 places sont en cours de conversion pour l'année 2023.





Le projet pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise permet la création de places rapidement. Depuis son lancement, 201 projets ont été autorisés pour un total de 1 575 nouvelles places subventionnées potentielles.

