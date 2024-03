Création de places subventionnées - 344 nouvelles places de plus à 9,10 $ par jour pour les familles de Portneuf

Saint-Alban, QC, le 28 mars 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, était heureuse d'annoncer aujourd'hui l'ajout de 344 nouvelles places subventionnées à Portneuf. Pour l'occasion, elle était accompagnée par le député de la région, M. Vincent Caron. Ces places sont disponibles dans cinq différents services de garde éducatifs à l'enfance partout dans la circonscription. De plus, deux garderies non subventionnées ont été autorisées à se convertir en centres de la petite enfance (CPE) dans le cadre d'un projet pilote.

Création de places subventionnées

Les nouvelles places subventionnées offriront un environnement stimulant et sécuritaire pour 250 tout-petits de Portneuf, en plus des 94 places qui seront converties. Ces 344 places subventionnées représentent un investissement de près 3,5 millions de dollars du gouvernement du Québec.

La ministre de la Famille a tenu à souligner l'importance de cette annonce pour les familles de la région qui pourront maintenant bénéficier d'une place à 9,10 $ par jour. En pleine période d'inflation, ce sont des projets comme ceux-ci qui donnent un peu de répit aux familles du Québec.

Conversions de places non subventionnées en CPE

En juin 2023, le gouvernement a annoncé la conversion de 5 000 places non subventionnées en places subventionnées. Ces places seront disponibles pour les familles dans toutes les régions du Québec d'ici la fin du mois. De façon complémentaire, 251 places ont été accordées pour un projet pilote de conversion de garderies non subventionnées en CPE. Ces conversions totalisent un investissement de 331 millions de dollars.

Dans Portneuf, ce sont deux garderies non subventionnées qui ont été autorisées à se convertir en CPE, pour un total de 94 places.

Projets de places non subventionnées converties en CPE

Garderie Les Doudlipoux Inc. Donnacona 73 places (dont 15 poupons) Garderie coopérative de solidarité de

Saint-Ubalde (Les Petites Pousses) Saint-Ubalde 21 places (dont 5 poupons)

Nouvelles places subventionnées

CPE La Veilleuse Installation Les Lumignons Saint-Alban 21 places (dont 5 poupons) Garderie Les Matelots Pont-Rouge 100 places (dont 15 poupons) Dans l'univers de Cajo Donnacona 100 places (dont 30 poupons) CPE La Veilleuse Installation La Veilleuse Saint-Marc-des-Carrières 13 places (dont 5 poupons) CPE Au Jardin des Abeilles Cap-Santé 16 places

Citations :

« C'est une annonce majeure pour les enfants et les familles de Portneuf! Les services de garde éducatifs à l'enfance permettent aux enfants de profiter d'un environnement exceptionnel pour se développer et s'épanouir. Le projet pilote est également un pas supplémentaire vers un réseau plus équitable. La conversion de places permet de remettre de l'argent directement dans la poche des Québécois et des Québécoises, et c'est pourquoi nous sommes chaque fois ravis de voir des garderies non subventionnées converties en CPE. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ces beaux projets, et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« L'ouverture de ces 344 nouvelles places subventionnées est une excellente nouvelle pour les parents de Portneuf. Ainsi, 344 enfants de la région auront la chance de faire leurs premiers pas dans la vie au contact d'un personnel éducateur qui a à cœur leur épanouissement et leur bien-être. Je suis convaincu que les enfants y seront traités avec professionnalisme, bienveillance et respect. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, au développement et à la concrétisation de ce projet. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Chaque geste posé pour nos familles se doit d'être souligné. Notre gouvernement est en action et pose des gestes significatifs pour augmenter le nombre de places subventionnées disponibles dans des services de garde éducatifs de qualité. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« À la lumière de cette annonce, je suis plus que ravi d'apprendre l'ouverture de ces 344 nouvelles places subventionnées pour les familles de notre région. En novembre 2023, la Municipalité de Saint-Alban a elle-même bénéficié de la création de 21 nouvelles places subventionnées dans le cadre de l'ouverture de l'installation Les lumignons du Centre de la petite enfance La Veilleuse. Je tiens donc à remercier tous ceux et toutes celles grâce à qui ce projet a vu le jour. Je suis enchanté pour toutes les familles qui bénéficieront de ces nouvelles places subventionnées en cette période d'inflation. C'est donc une excellente nouvelle pour les familles de Portneuf. »

Deny Lépine, maire de Saint-Alban

