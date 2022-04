Création de l'Alliance des patronats francophones - Québec annonce 400 000 $ pour renforcer le positionnement du Québec au sein de la Francophonie économique

QUÉBEC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce une contribution de 400 000 $ sur deux ans au Conseil du patronat du Québec (CPQ) afin de renforcer le positionnement du Québec au sein de la Francophonie économique.

Cette somme servira à soutenir la participation du CPQ à l'Alliance des patronats francophones, dont le lancement a eu lieu le 29 mars à Tunis (Tunisie), et à mobiliser la communauté d'affaires québécoise autour de la Francophonie économique.

Rassemblant 25 organisations patronales de la Francophonie, l'Alliance vise à favoriser les échanges commerciaux et les investissements au sein de l'espace francophone, à porter la voix du secteur privé francophone auprès des organisations internationales à vocation économique et à échanger sur les meilleures pratiques patronales. La participation du CPQ à cette structure constituera un levier supplémentaire pour le rayonnement des acteurs économiques et des entreprises du Québec.

L'implication de la communauté d'affaires est essentielle au succès de la Francophonie économique au Québec. C'est pourquoi le gouvernement souhaite mobiliser cette communauté ainsi que les entreprises dans une perspective de diversification des marchés d'exportation.

L'ensemble de ces actions contribueront à la mise en œuvre de la Stratégie économique pour la Francophonie 2020-2025, qui est une priorité du gouvernement du Québec. La Stratégie a entre autres l'objectif d'intensifier les échanges économiques et les investissements dans l'espace francophone.

« Je me réjouis de la création de l'Alliance des patronats francophones. Il s'agit d'une étape de plus dans la construction d'une Francophonie économique forte et dynamique. En plus de favoriser le rayonnement international du Québec, la participation du Conseil du patronat à l'Alliance contribuera à positionner les entreprises québécoises auprès des décideurs et donneurs d'ordres du réseau de l'Alliance, notamment en Afrique. Nous avons encore une fois la preuve que la langue française est un atout pour notre communauté d'affaires et qu'elle est un vecteur de développement économique. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous sommes très fiers de jouer un rôle de premier plan dans l'Alliance des patronats francophones. Notre participation permettra certainement de générer des occasions d'affaires pour les entreprises du Québec. Je demeure convaincu que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons aller encore plus loin pour une Francophonie économique prospère. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ

La francophonie représente 1,4 milliard de personnes, soit 18 % de la population mondiale, et 20 % des échanges mondiaux de marchandises.





La création de l'Alliance découle de la Rencontre des entrepreneurs francophones, qui s'est tenue à Paris en août dernier. Vingt-cinq organisations patronales de la Francophonie, dont le CQP, ont signé la Déclaration de Paris sur le renforcement de la Francophonie économique.





en août dernier. Vingt-cinq organisations patronales de la Francophonie, dont le CQP, ont signé la Déclaration de sur le renforcement de la Francophonie économique. Le siège de l'Alliance sera basé à Paris et son équipe sera composée d'employés permanents répartis au sein des organisations membres.





et son équipe sera composée d'employés permanents répartis au sein des organisations membres. La participation d'une seule organisation patronale est prévue par État ou gouvernement. Le CPQ, signataire de la Déclaration de Paris sur le renforcement de la Francophonie économique (25 août 2021), représentera le Québec.

