Création de formations et LMS

Éducaloi choisit la plateforme québécoise illuxi

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - illuxi est très fière d'avoir collaboré avec Éducaloi tant pour la création de sa plus récente formation La violence conjugale : rôle et obligations légales des milieux de travail, que pour l'implémentation d'une solution de gestion de l'apprentissage (LMS) personnalisée, qui facilite la gestion quotidienne, la diffusion et la commercialisation des contenus de formations.

« Nous souhaitions informer et outiller les milieux de travail sur les aspects juridiques entourant la violence conjugale au moyen d'une formation interactive. L'équipe d'illuxi nous a offert un service clé en main, en plus de mettre à notre disposition une plateforme fiable et sécuritaire pour héberger nos formations et suivre la progression de nos apprenantes et apprenants », a mentionné Me Ariane Charbonneau, directrice générale d'Éducaloi.

« Nous sommes très heureux d'avoir accompagné Éducaloi, un mandat qui a sollicité la collaboration de toute notre équipe! Le Studio illuxi a pris en charge l'idéation de contenu, la scénarisation, la production, le tournage et l'enregistrement des capsules, tandis que notre équipe technologique s'est chargée de créer un LMS simple d'utilisation pour tous les acteurs, évolutif et sur mesure, selon les besoins spécifiques d'Éducaloi », explique Philippe Richard Bertrand, président et chef de la direction chez illuxi.

Reconnue pour le niveau élevé de services d'accompagnement et la puissance de sa plateforme, illuxi s'est taillée une place de choix dans l'industrie du LMS, offrant des ressources et du support en français, en plus de fournir un hébergement de vos données au Canada.

Découvrez la plateforme et la nouvelle formation d'Éducaloi : educaloi.illuxi.com

À propos d'illuxi

illuxi produit, héberge et diffuse des parcours de formation pour faciliter l'échange des connaissances en organisation grâce à sa plateforme SaaS et ses services d'accompagnement. La plateforme technologique illuxi permet également de diffuser des événements virtuels, gérer l'apprentissage des employé·es et commercialiser des formations en ligne.

À propos d'Éducaloi

Fondé en 2000, Éducaloi est un organisme de bienfaisance neutre et indépendant qui a une expertise reconnue en éducation juridique et en communication claire du droit. Sa mission est de vulgariser le droit et de développer les compétences juridiques de la population du Québec afin de favoriser une plus grande autonomie des individus et des communautés.

