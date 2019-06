Création de 450 emplois et un nouveau laboratoire en IA : Unity étend ses activités à Montréal

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Unity Technologies, créateur de la plateforme de développement 3D temps réel (RT3D) la plus utilisée au monde, annonce l'expansion de son bureau situé dans le quartier Pointe-Saint-Charles, alors que 450 emplois seront créés au cours des prochaines années. L'entreprise d'origine danoise, implantée à Montréal depuis 2011, offre les outils les plus puissants et les plus accessibles à toutes les entreprises, tous secteurs confondus, qui souhaitent tirer parti du monde virtuel en temps réel.

Avec 30 bureaux à travers le monde, Unity se démarque particulièrement dans l'univers des jeux vidéo puisque plus de la moitié des jeux mobiles, comme Angry Birds, Pokemon Go, Super Mario Run, sont développés sur sa plateforme. L'entreprise se spécialise également dans d'autres secteurs tels que l'automobile, les médias et divertissement, ainsi que l'architecture, ingénierie et construction. Lexus, AutoDesk, Disney Television Animation font d'ailleurs partie des nombreux partenaires qui s'associent déjà à Unity pour la visualisation, la modélisation et la création de presque tout projet ou idée, faisant de leurs rêves créatifs une réalité.

« C'est un honneur que Unity soit reconnu pour ses retombées positives sur l'économie canadienne », a déclaré André Gauthier, directeur du développement et chef du studio Unity à Montréal. « Il est important que notre bureau de Montréal soit prospère puisque la métropole abrite une communauté dynamique qui regorge de talents en haute technologie, de studios de jeux vidéo et de créateurs indépendants. La collectivité de Unity constitue l'un de ses principaux éléments distinctifs, et nous nous réjouissons à l'idée de la faire grandir et de la promouvoir à Montréal. »

En parallèle, cette création d'emplois permettra de mettre en place des groupes de monétisation et d'infonuagique qui accueilleront des spécialistes en intelligence artificielle, des développeurs et des ingénieurs. Montréal accueillera également la 2e branche d'Unity Labs (après celle de San Francisco), dans laquelle des ingénieurs et experts en machine learning se pencheront sur la création de prototypes et de nouvelles technologies futuristes.

Mentionnons finalement que Unity participe déjà aux missions de recrutement organisées par Montréal International, qui offrent aux entreprises locales la possibilité de recruter des talents hautement qualifiés et expérimentés sur la scène internationale.

AUTRES CITATIONS

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que le Canada est l'endroit idéal pour faire des affaires. Avec l'expansion des programmes de financement de CanExport, le gouvernement continue d'appuyer les organismes de développement économique provinciaux et municipaux qui, comme Montréal International, jouent un rôle de premier plan pour attirer les investissements internationaux au Canada. »

− Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« C'est grâce, entre autres, à la présence d'entreprises comme Unity que le Québec peut continuer de rivaliser avec les meilleurs joueurs à l'international dans les domaines des jeux vidéo et de l'intelligence artificielle. En janvier dernier, lors d'une mission économique à Las Vegas, j'ai eu l'occasion de présenter les atouts stratégiques du Québec à M. Sylvio Drouin, vice-président Laboratoires de recherche à Unity. Je suis fier que cette discussion, ainsi que le travail réalisé par Montréal International et Investissement Québec, ait porté fruit et permette la création de 450 emplois bien rémunérés à Montréal. »

− Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Je suis très heureuse que Unity ait choisi d'étendre ses activités à Montréal, créant ainsi 450 nouveaux emplois de qualité. Il n'y a pas à dire, notre métropole a le vent dans les voiles et cela, entre autres, grâce à la vitalité de notre écosystème et des nouvelles technologies. Mon administration est déterminée à tout mettre en œuvre pour accentuer la qualité de vie montréalaise qui attire les talents et les investissements. »

− Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Le Grand Montréal bénéficie d'un rayonnement sans précédent. Les secteurs de l'intelligence artificielle, du jeu vidéo et des effets visuels ont enregistré à eux seuls, depuis 2016, une soixantaine de projets d'investissements étrangers accompagnés par Montréal International, totalisant près de 2 G$ et la création de quelque 6 400 emplois de qualité. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer au succès d'une entreprise comme Unity, qui souhaite s'épanouir dans notre grande métropole et mettre à profit l'expertise hautement qualifiée de nos talents. »

− Hubert Bolduc, président-directeur général, Montréal International

« Nous saluons la décision d'Unity d'étendre ses activités à Montréal. Dans le cadre de notre mission d'accompagner les filiales de sociétés étrangères pour qu'elles continuent de grandir au Québec, Investissement Québec entretient un dialogue constant avec elles afin de maintenir ici les emplois et le savoir-faire. Nous sommes fiers d'avoir contribué à convaincre l'entreprise de réinvestir chez nous. »

− Guy LeBlanc, président-directeur général, Investissement Québec.

Pour plus d'information sur les projets auxquels Unity a participé : https://unity.com/madewith

À PROPOS DE MONTRÉAL INTERNATIONAL (WWW.MONTREALINTERNATIONAL.COM)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC (WWW.INVESTQUEBEC.COM/QUEBEC/FR) Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

