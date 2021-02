Création d'une trentaine d'emplois à Saguenay - 3,2 M$ attribués à A3 Surfaces pour l'implantation d'une nouvelle usine

QUÉBEC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme ESSOR et de son mandataire Investissement Québec, des prêts totalisant 3,2 millions de dollars à l'entreprise A3 Surfaces pour soutenir l'implantation d'une usine de production d'aluminium anodisé antimicrobien à Saguenay.

Ce projet, évalué à 8,05 millions de dollars, permettra de créer 29 emplois d'ici 2022 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

L'aluminium anodisé antimicrobien est un nouveau procédé développé par A3 Surfaces. Il permet d'éliminer les risques de transmission des infections bactériennes, fongiques et virales.

Citations :

« Malgré le contexte difficile, des entreprises québécoises ont maximisé leur expertise afin de concevoir des technologies novatrices et d'en accélérer le développement. En soutenant A3 Surfaces dans la réalisation de ce projet, notre gouvernement favorise le rayonnement du savoir-faire des entreprises et des chercheurs actifs dans le secteur de l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs au Québec. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« J'ai toujours dit que le développement de nouvelles technologies au Québec passait entre autres par une étroite collaboration entre les acteurs des milieux industriel, économique et de la recherche. A3 Surfaces l'a bien saisi. Notre gouvernement est fier de l'appuyer dans son projet d'avenir pour l'industrie québécoise de l'aluminium. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

A3 Surfaces est une entreprise spécialisée dans le traitement de surfaces en aluminium anodisé afin de les rendre antimicrobiennes.

Le programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

