Création d'un regroupement québécois consacré aux hommes agressés sexuellement

MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est en date du 29 octobre dernier que le Regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement (ROQHAS) voit officiellement le jour en tenant son Assemblée de fondation par visioconférence. Cette initiative portée par la direction de trois organismes offrant des services aux hommes agressés sexuellement dans l'enfance, soit le CRIPHASE, le SHASE et EMPHASE, va permettre de regrouper des organismes communautaires à but non lucratif offrant des services aux hommes agressés sexuellement (HAS) du Québec afin de favoriser le financement, l'amélioration et le développement de services adaptés aux besoins et aux réalités des HAS.