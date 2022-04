Cette initiative est rendue possible en partie grâce à un don philanthropique de 2 M$ de la part de Novo Nordisk pour la création d'une chaire éducative. Les travaux de la chaire soutiendront la prévention et la prise en charge de l'obésité et les complications qui y sont reliées, tout en priorisant une approche centrée sur le patient.

Le financement de Novo Nordisk octroyé au RASC permettra à la Maison de Santé Prévention - Approche 180 de développer un nouveau programme de formation, qui visera à enseigner aux professionnels et aux étudiants de la santé tous les aspects qui doivent être abordés, exempts de préjugé, lorsqu'ils conseillent une personne vivant avec l'obésité, de la prévention à la prise en charge clinique. Ils seront ainsi mieux outillés à appliquer l'Approche 180, une méthodologie interdisciplinaire, éducative, intensive et holistique, axée sur l'environnement familial d'un jeune. L'Approche 180 couvre tous les aspects médicaux, mais conduit également à la modification de l'environnement psychosocial du jeune, en commençant par la promotion d'habitudes de vie saines et la prévention, jusqu'aux services spécialisés, si nécessaire.

« C'est avec grand plaisir que le RASC accepte le don de Novo Nordisk. Ce nouveau programme de formation interdisciplinaire d'une douzaine d'heures, basé sur l'Approche 180, permettra de faire évoluer les perceptions des soignants et des intervenants envers les personnes vivant avec l'obésité et ainsi offrir à leurs patients, petits et grands, jeunes et moins jeunes, une approche centrée sur le patient et son environnement. La chaire contribuera, entre autres, à faire en sorte que les personnes vivant avec l'obésité n'aient plus peur d'accéder à la prévention et aux traitements dont elles ont besoin », a déclaré la Dre Julie St-Pierre, fondatrice du RASC et directrice de la Maison de Santé Prévention - Approche 180.

Soutenir les initiatives locales à portée nationale

Ce don de 2 millions de dollars s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Novo Nordisk envers la communauté québécoise. En novembre 2021, Novo Nordisk a annoncé un don de 5 millions de dollars au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) pour soutenir la création d'un Centre d'expertise en diabète (CED).

« Ce programme de formation interdisciplinaire en prévention et prise en charge de l'obésité est important. Je salue ce modèle de partenariat qui donne des moyens et des appuis nécessaires aux équipes de soins pour mieux prévenir et prendre en charge les patients. Nous suivrons avec intérêt son développement et ses résultats pour prévenir ce problème de santé qu'est l'obésité dans notre société », a déclaré Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

« Nous avons trouvé en le RASC un partenaire qui améliorera directement la prestation des soins de santé au Québec. Nous sommes extrêmement fiers de soutenir le RASC dans le développement d'un nouveau programme de formation pour les professionnels qui interviennent dans la prévention et la prise en charge de l'obésité. Ensemble, le RASC et Novo Nordisk peuvent combler les lacunes et relever les défis en matière de soins pour les personnes vivant avec l'obésité au Québec et au-delà », a affirmé Béatrice Clerc, cheffe de la direction de Novo Nordisk Canada.

Lutter contre l'épidémie mondiale d'obésité

Cette année marque le 25e anniversaire de la reconnaissance de l'obésité comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La progression de l'épidémie mondiale de surpoids et d'obésité est une préoccupation croissante dans le monde entier. Si des mesures immédiates ne sont pas prises, des millions de personnes souffriront d'une série de complications considérables pour notre société et pour la qualité de vie des individus.

À propos du Réseau d'action en santé cardiovasculaire (RASC)

Fondé en 2014, le RASC est un organisme à but non lucratif dont la mission est de lutter contre la forte prévalence de l'obésité et ses complications multiples auprès des familles qui y sont touchées, mais également auprès des professionnels de la santé, en développant des solutions éducatives concrètes, notamment en déployant l'Approche 180 au Québec. L'Approche 180 est une approche de proximité interdisciplinaire innovante, intensive et participative touchant autant la prévention que les divers traitements de l'obésité. La Maison de Santé Prévention - Approche 180 offre des services à la fois avec l'aide d'un programme social soutenu par le ministère de la Santé et des Services Sociaux ainsi qu'un programme mixte de dons privés.

À propos de l'obésité

L'obésité est une maladie chronique complexe qui est la principale cause du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, d'arthrite, de cancer et d'autres problèmes de santé. Environ 1 adulte canadien sur 4 et 1 enfant sur 10 vivent actuellement avec l'obésité, et environ 1 décès prématuré sur 10 chez les adultes canadiens âgés de 20 à 64 ans est directement attribuable à l'obésité. L'obésité est une crise de santé publique croissante au Canada et au Québec qui nécessite une attention immédiate : la prévalence de l'obésité a doublé au cours des 25 dernières années, la proportion d'adultes québécois déclarant vivre avec l'obésité étant de 25 %. L'obésité et les complications connexes représentent un fardeau économique important au Québec, estimé à 3 milliards de dollars par année en coûts directs au système de santé publique.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une importante société mondiale de soins de santé fondée en 1923, dont le siège social est au Danemark. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves, comme l'obésité ainsi que les troubles sanguins et endocriniens rares. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 45 000 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour plus d'information, veuillez consulter :

