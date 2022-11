Création d'un observatoire en tourisme d'affaires

SAINT-SAUVEUR, QC, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Tourisme d'Affaires Québec (TDAQ) annonce la création de l'Observatoire en tourisme d'affaires (OTA), une première au Québec. L'Observatoire visera à accroître la connaissance stratégique du secteur et à améliorer sa compréhension afin que les entreprises qui œuvrent en tourisme d'affaires puissent mieux se développer, s'arrimer aux tendances et s'adapter aux changements de l'écosystème. Afin d'alimenter une partie des travaux de l'Observatoire, TDAQ a conclu une entente avec le Réseau de veille en tourisme (Chaire de tourisme Transat).

« La création de l'Observatoire en tourisme d'affaires s'inscrit dans le déploiement de notre plan stratégique 2022-2024 qui vise notamment à alimenter l'intelligence d'affaires des entreprises du secteur afin qu'elles puissent prendre les meilleures décisions possibles pour nourrir leur propre plan de développement », indique Gilber Paquette, directeur général de Tourisme d'Affaires Québec.

« La Chaire de tourisme Transat est très heureuse de contribuer à l'Observatoire en tourisme d'affaires. Sa connaissance, issue de sa veille stratégique sur le secteur, permettra d'aiguiller les organisations à propos des tendances, des défis et des occasions qui émanent de la reprise actuelle », précise Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat.

Les travaux de l'OTA seront guidés par six grands axes :

1. Impact économique et social du secteur

TDAQ mènera diverses études en collaboration avec d'autres parties prenantes afin de documenter les impacts économiques du tourisme d'affaires.

2. Développement durable et responsable

L'état d'avancement des entreprises en matière de développement durable.

3. Tendances, enjeux et perspectives globales du secteur

Les grands courants en matière de numérique, de marketing, de gestion, de transport, de l'accueil et de l'expérience client ;

L'évolution des déplacements d'affaires, les priorités des organisations et les nouvelles politiques de déplacement.

4. Produits touristiques d'affaires

L'offre de produits, d'activités et de services dans les réunions et les congrès, les voyages de motivation et dans l'ensemble des évènements d'affaires ;

Les nouveaux produits, activités et services des établissements ayant une offre similaire et qui répondent aux tendances d'aujourd'hui et de demain ;

5. Clientèles

Les profils de clientèles ;

L'évolution des intérêts, des comportements et des attentes des voyageurs d'affaires.

6. Destinations

Les bonnes pratiques des destinations « affaires ».

À propos de Tourisme d'Affaires Québec

Fondée en 1981, Tourisme d'Affaires Québec est l'association touristique qui œuvre à la promotion, la valorisation et la croissance du secteur du tourisme d'affaires au Québec. L'association s'affaire à fédérer, représenter et mettre en valeur ses membres en adoptant un leadership sectoriel qui profite à l'ensemble des parties prenantes du tourisme d'affaires. L'effectif actuel de l'association se compose d'hôtels, de centres de congrès et de foires, de destinations touristiques, d'entreprises organisatrices, de municipalités et d'associations touristiques régionales [ATR]. Tourisme d'Affaires Québec rassemble 92 % des infrastructures du secteur des congrès et réunions au Québec.

À propos de la Chaire de tourisme Transat

Depuis plus de 25 ans, la Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM constitue une source privilégiée de connaissances grâce à sa présence dans le milieu touristique, à ses nombreuses publications et à la tenue d'activités de transfert de connaissances et de diffusion d'information par l'entremise de son Réseau de veille. Ses travaux de recherche et l'organisation d'événements contribuent à la formation pratique et à l'acquisition d'expérience de bon nombre de diplômés universitaires, tout en étant une source d'information unique et pertinente pour les exploitants et les acteurs de l'industrie touristique québécoise.

