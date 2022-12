SAINT JOHN, NB, le 21 déc. 2022 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Wayne Long, député fédéral de Saint John-Rothesay, l'honorable Dorothy Shephard, ministre responsable de la Société d'inclusion économique et sociale et députée provinciale de Saint John Lancaster, ainsi que Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John, Jillian Jordan, présidente de Saint John Non Profit Housing Incorporated, et Jay Kimball, président du Club Rotary de Saint John, ont annoncé aujourd'hui un financement combiné de 16 millions de dollars pour créer 47 logements à Saint John. L'ensemble, appelé The Wellington, est en construction.

Il s'agit d'un immeuble d'appartements de six étages situé au 7, rue Wellington et appartenant à Saint John Non Profit Housing Incorporated, qui l'exploite. Il comptera 47 logements, dont plus de la moitié des appartements seront considérés comme abordables, c.-à-d. avec un loyer proportionné au revenu, pour des personnes seules et des personnes handicapées de moins de 65 ans. Trois des logements d'une chambre seront entièrement accessibles. De plus, tout l'immeuble respectera la norme de conception universelle, y compris les aires communes et les appartements.

L'immeuble est situé à un endroit stratégique au centre-ville, à proximité de nombreuses commodités, notamment le transport en commun, les épiceries, les centres communautaires et les services de santé. L'Arche Saint John offrira un soutien à temps partiel sur place aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Le rez-de-chaussée comprendra des bureaux et des espaces de restauration.

The Wellington sera l'un des premiers immeubles d'appartements construits conformément aux normes de conception de la maison passive au Canada atlantique. Ce type de construction réduira considérablement l'empreinte écologique de l'immeuble et nécessitera peu d'énergie pour le chauffage et la climatisation. L'achèvement des travaux est prévu pour le printemps 2023.

Le financement fourni pour cet immeuble est le suivant :

11,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL);

960 000 $ du gouvernement provincial, dans le cadre du Programme de logement locatif abordable, et environ 2,85 millions de dollars sur 20 ans sous forme de supplément au loyer;

471,984 $ de la ville de Saint John par l'entremise de la subvention pour les défis en matière de construction et la subvention pour la densité résidentielle

par l'entremise de la subvention pour les défis en matière de construction et la subvention pour la densité résidentielle 150 000 $ de Rotary Senior Citizens Ltd.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement s'est engagé à offrir des options de logement au Nouveau-Brunswick et partout au pays. Comptant 24 logements locatifs abordables et 23 logements locatifs du marché, cet immeuble novateur et durable à Saint John répondra aux besoins de personnes d'un large éventail de milieux socioéconomiques et favorisera un fort sentiment d'appartenance. C'est la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« The Wellington apportera des logements dont ce quartier résidentiel de Saint John a grandement besoin, tout en restant fidèle aux éléments historiques qui font de cette ville un endroit si dynamique et un chef de file en matière de durabilité au Canada atlantique. C'est un excellent exemple d'innovation qui répondra aux besoins de la collectivité de Saint John. Notre gouvernement continuera de collaborer avec des partenaires de tous les niveaux pour offrir des solutions de logement modernes à la collectivité. » - Wayne Long, député fédéral de Saint John-Rothesay

« Les problèmes de logement sont une priorité pour le gouvernement provincial. C'est pourquoi nous sommes heureux d'appuyer divers projets et initiatives visant à offrir plus d'options de logement aux gens du Nouveau-Brunswick, qu'il s'agisse de personnes seules, de familles ou de personnes âgées. » - L'honorable Dorothy Shephard, ministre provinciale du Développement social

« Saint John, comme de nombreuses collectivités partout au pays, connaît une crise du logement. Tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour trouver des solutions à ce défi. L'immeuble The Wellington s'harmonise avec le plan d'action pour le logement abordable de Saint John, ce qui permet d'offrir des logements abordables et aux loyers du marché. Il sera construit selon les normes énergétiques internationales de la maison passive et sera l'un des bâtiments les plus durables de l'Est du Canada. Grâce à nos partenaires aux niveaux fédéral, provincial et local, nous sommes sur le point d'achever ce projet exceptionnel. » - Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John

« Des aménagements novateurs comme celui de l'immeuble The Wellington ne sont pas possibles sans des partenariats. Nous devons tous travailler ensemble pour réaliser notre intérêt commun à l'égard du logement inclusif : offrir un logement accessible à tous, sans égard au revenu, à l'âge ou aux capacités. Saint John Non Profit Housing est reconnaissant envers les partenaires qui ont contribué à faire de cet ensemble de logements une réalité. » - Jillian Jordan, présidente de Saint John Non Profit Housing Inc.

« Le Club Rotary de Saint John est honoré de prendre part à l'initiative à l'origine de l'immeuble The Wellington. Il s'est fait longtemps attendre, mais ça en vaut la peine. À Saint John, le Rotary célèbre sa 108e année au service de la collectivité en mettant l'accent sur les jeunes à risque et les personnes âgées isolées. The Wellington cadre parfaitement avec nos efforts. Veuillez consulter le site www.sjrotary.ca pour en savoir plus sur notre club. » - Jay Kimball, président du Club Rotary de Saint John

Le FNCIL est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.



Comme c'est le cas pour tous les ensembles résidentiels pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Le Programme de logement locatif abordable offre une aide financière aux entrepreneurs privés, aux sociétés privées sans but lucratif (y compris aux Autochtones vivant hors des réserves) et aux coopératives pour la construction, la réparation et la conversion d'ensembles de logements locatifs. L'aide est fournie sous forme de prêts-subventions dont le montant est établi en fonction du coût des travaux admissibles et du nombre de logements autonomes ou de lits admissibles dans l'ensemble résidentiel. Des renseignements sur le programme sont disponibles en ligne.

