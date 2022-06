Création d'un comité de travail sur les stratégies de promotion de la médecine familiale

QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce qu'un comité de travail sur les stratégies de promotion de la médecine familiale sera mis sur pied afin de déterminer les principaux facteurs qui influencent le choix des résidences et proposer des stratégies pour favoriser l'attractivité des étudiants en médecine de famille.

L'importance de valoriser pour attirer un grand nombre de médecins de famille est non seulement justifiée par le nombre de Québécoises et de Québécois qui ont besoin d'une prise en charge, mais aussi par le grand nombre de médecins de famille appelés à prendre leur retraite dans les prochaines années.

Les orientations de ce comité de travail serviront de base à l'élaboration d'un plan d'action qui permettra d'attirer un nombre important d'étudiants en médecine et d'accroitre l'attractivité de la résidence en médecine familiale au Québec.

Plus spécifiquement, le comité de travail aura pour mandat de :

recenser les avantages d'une pratique en médecine familiale ;

recenser les problématiques soulevées ;

identifier les causes potentielles qui influencent les choix des étudiants et des finissants ;

mesurer et analyser les causes potentielles identifiées ;

générer des solutions ;

sélectionner des actions pouvant influencer le choix des étudiants en médecine ;

élaborer un plan d'action d'ici l'automne 2022.

Citations :

« J'ai bien hâte de voir les conclusions de ce comité de travail que nous voulons le plus inclusif et le plus représentatif possible. Dans le contexte actuel de renforcement de notre Guichet d'accès à la première ligne, comme stipulé dans le Plan santé, l'organisation en première ligne ainsi qu'une réflexion poussée sur la valorisation du rôle du médecin de famille au Québec sont importantes. Je remercie à l'avance les membres du comité, dont l'expertise et les connaissances nous seront très précieuses. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le comité de travail sera composé de membres représentant :

le réseau de la santé et des services sociaux ;



le ministère de la Santé et des Services sociaux ;



la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ;



la Fédération médicale étudiante du Québec,



la Fédération des médecins résidents du Québec ;



la Fédération des médecins étudiants du Québec ;



la médecine familiale ;



les facultés de médecine ;



le Collège des médecins ;



la Conférence des vice-doyens aux études médicales de premier cycle.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756