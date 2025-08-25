Dans la foulée du lancement du K2 Plus de l'an dernier, les modèles K2 et K2 Pro sont également conçus pour l'impression multicolore et multicouche. Les deux modèles peuvent être jumelés au système Creality Filament System (CFS) pour l'impression multicolore (jusqu'à 4 unités CFS pour un maximum de 16 couleurs) ou pour créer un support pour détacher ou séparer l'impression ou un support hydrosoluble pour réduire le post-traitement au minimum. Le CFS de Creality fonctionne également comme un système de gestion intelligente des filaments qui identifie automatiquement la couleur et le type de filament que vous utilisez (nécessite des filaments RFID de Creality) ou, lorsqu'il n'y a plus de filament, il transmet automatiquement l'impression si le même filament est détecté dans une autre fente. Lorsqu'il n'est pas utilisé pour l'impression, le CFS garde les filaments secs et prêts à imprimer au moyen de dessiccant intégré. L'affichage intégré au CFS montre le taux d'humidité et la température à l'intérieur et le nombre d'unités CFS connectées.

Conception métallique ultra-robuste

Les modèles K2 et K2 Pro, dotés de pièces de cadre en alliage d'aluminium moulé sous pression, offrent une plateforme solide pour le mouvement de la tête porte-outil. L'axe des X est un rail linéaire en acier rigide très résistant à l'usure, garantissant une précision constante au fil du temps. Associée à un système de moteur pas-à-pas, l'imprimante réalise une extrusion ultra-fine pour des détails d'impression exquis, tout en maintenant un fonctionnement fluide à des vitesses allant jusqu'à 600 mm/s et une accélération de 20 000 mm/s² (K2 Plus accélère jusqu'à 30 000 mm/s²).

Performance supérieure de prochaine génération

La fonction de chambre à chauffage actif est la fonction essentielle qui distingue les modèles K2 Plus et K2 Pro des imprimantes 3D populaires. La chambre à chauffage actif (jusqu'à 60 °C/140 °F), associé à une enceinte, à un puissant ventilateur de refroidissement des pièces (le K2 Plus en compte deux) et à une buse en acier durci (jusqu'à 40 mm³/s) résistant à l'abrasion, permet au K2 Pro de s'attaquer à des filaments exigeants et très performants comme le PA-CF et le PPA-CF. Bien que le K2 ne soit pas doté d'une chambre à chauffage actif, il fonctionne de façon fiable avec des filaments d'ingénierie populaires comme l'ABS et le PLA-CF.

Caméras optimisant les fonctions d'IA

La gamme de produits K2 est maintenant encore plus intelligente grâce à des caméras intégrées optimisant les fonctions d'IA. Les trois modèles K2 sont maintenant dotés d'une caméra avec IA installée dans la chambre qui permet de détecter les erreurs de façon intelligente, comme un avertissement de présence de spaghettis et une vérification du plateau d'impression, rappelant aux utilisateurs que le lit chauffant est vide sans plateau d'impression, ce qui n'est pas un scénario inhabituel pour les fabricants ou les entrepreneurs spécialisés en impression pendant l'impression en continu. Le K2 Pro va encore plus loin avec la caméra alimentée par l'IA à buse supplémentaire, libérant des capacités avancées comme le débit de réglage automatique et la détection du blocage de la chute à déchets pour assurer un taux de réussite d'impression plus élevé, en particulier pour l'impression multicolore.

Autres fonctions des modèles K2 et K2 Pro

Les modèles K2 et K2 Pro sont dotés de la fonction de nivellement de nouvelle génération de Creality, Smart Auto Levelling, qui accélère le nivellement du plateau d'impression en n'explorant que l'endroit où votre modèle sera imprimé. Les options de connectivité comprennent USB et 2.4G Wi-Fi sur les deux modèles, tandis que le K2 Pro comprend aussi un port Ethernet pour améliorer les flux de travail professionnels. Un écran tactile réactif de 4 po facilite la navigation dans l'interface. Le mode Quiet offre une expérience d'impression très silencieuse. Le K2 offre 8 Go de mémoire morte intégrée, et le K2 Pro offre 32 Go de mémoire morte, ce qui est idéal pour gérer davantage de fichiers de modèle.

Prix et disponibilité

Les modèles K2 et K2 Pro seront disponibles en versions standard et combinée. Le prix de vente de départ du modèle K2 standard est de 549 $; 699 $ pour la version combinée. Le prix de vente de départ du modèle K2 Pro standard est de 849 $; 1049 $ pour la version combinée. Vous pouvez les commander dès le 25 août - par l'entremise du magasin officiel de Creality, d'Amazon et de nos partenaires autorisés.

À propos de Creality

Fondée en 2014, Creality s'est engagée à démocratiser l'accès à l'impression 3D. Le modèle Ender-3, lancé en 2017, est devenue l'une des imprimantes 3D les plus vendues. La gamme de produits phares K actuelle continue de repousser les limites de ce à quoi devraient ressembler les appareils de fabrication de prochaine génération. Parmi les autres séries dignes de mention, mentionnons Ender, Hi et CR.

Un logiciel interne comme Creality Print et l'application Creality Cloud crée un flux de travail fluide. Misant sur une variété de filaments, de numériseurs 3D, de graveurs laser et d'accessoires et de pièces connexes, Creality offre une solution d'impression 3D à guichet unique, offrant des possibilités infinies aux fabricants mondiaux.

