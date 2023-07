SHENZHEN, Chine, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Creality, grand fabricant d'imprimantes 3D, est ravi d'annoncer le lancement de son tout nouveau produit, l'imprimante K1 Max 3D. Avec son prix plus attrayant et ses fonctionnalités novatrices, la K1 Max vise à rendre l'impression 3D de haute qualité accessible à davantage de gens.

Le prix de la K1 Max s'élevait à 999 $ à son dévoilement initial. Afin d'exprimer sa gratitude aux utilisateurs pour leur patience, ainsi que pour leurs commentaires et suggestions, Creality a décidé de réduire le prix à 899 dollars, rendant ainsi son imprimante plus abordable pour les créateurs en herbe.

La K1 Max offre un éventail de caractéristiques impressionnantes qui répondent aux besoins à la fois des professionnels et des amateurs. Capable d'atteindre une vitesse d'impression de 600 mm/s en seulement 0,03 s sur la base d'une accélération de 20 000 mm/s² et combinant une core XY flexible avec une tête d'impression légère de 190 g, ce nouvel appareil peut être aussi productif que plusieurs imprimantes 3D réunies, ce qui accroît considérablement l'efficacité et éveille l'enthousiasme des gens pour l'impression 3D. De plus, la machine dispose d'un grand volume de construction de 300 x 300 x 300 mm, ce qui permet un prototypage rapide ou une vérification de la conception.

L'imprimante est également munie d'une caméra alimentée par l'IA qui permet de détecter les anomalies et les erreurs, en plus de la surveillance en temps réel et de la création d'images en accéléré à des fins de partage. Grâce à ses capacités d'impression à grande vitesse, à son grand volume de construction et à sa caméra alimentée par l'IA, la K1 Max offre aux utilisateurs une expérience d'impression 3D inégalée. De plus, l'imprimante intègre la technologie d'IA LiDAR, qui améliore encore davantage sa performance et sa précision. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les caractéristiques du produit, veuillez consulter la page des produits de Creality.

Il sera possible de se procurer la K1 Max sur toutes les plateformes dès le 14 juillet. Les clients peuvent se rendre sur la boutique en ligne de Creality, sur Amazon ou chez les revendeurs autorisés pour mettre la main sur cet appareil de pointe.

Offres exclusives sur les achats d'imprimantes de la série K1 sur la boutique en ligne de Creality

Pour souligner le lancement de la K1 Max, Creality organise des activités emballantes sur sa boutique en ligne officielle. En effet, les clients qui achètent la K1 Max et la K1 sur la boutique de Creality recevront une adhésion d'un an gratuite à l'appli Creality Cloud (valeur de 79,99 $). Cette adhésion comprend l'accès à plus de 250 modèles haut de gamme, des capacités intégrées de découpage de modèles et des fonctions d'impression et de contrôle infonuagiques. Pour de plus amples renseignements sur les promotions, veuillez consulter les liens suivants :

Creality offrira des prix réduits à l'occasion du Prime Day d'Amazon

De plus, Creality est heureuse d'annoncer sa participation au prochain Prime Day d'Amazon, un événement annuel très attendu qui offre les prix les plus bas de l'année. En tant que vendeur, Creality est fière d'offrir aux clients des offres imbattables à cette occasion. Cet événement exclusif, qui se tiendra du 11 au 12 juillet, offre aux membres d'Amazon Prime des rabais à durée limitée sur certains produits de Creality. Les imprimantes K1 et HALOT-MAGE PRO seront offertes au prix spécial de 629 $, plutôt qu'au prix original de 799 $. D'autres produits Creality seront par ailleurs assortis de réductions allant de 15 à 30 %. Visitez les liens suivants pour accéder aux réductions du Prime Day d'Amazon :

Pour coïncider avec le Prime Day d'Amazon, Creality offrira également des réductions allant jusqu'à 50 % du 10 au 16 juillet dans sa boutique. Pour en savoir plus sur les promotions, veuillez visiter la boutique de Creality .

Personne-ressource pour les médias :

