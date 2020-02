CRCD réalise un rendement de 3,8 % en 2019

Le prix de l'action se chiffre maintenant à 15,94 $

Faits saillants au 31 décembre 2019

Prix de l'action : 15,94 $, une hausse de 0,60 $ comparativement à 15,34 $ au 31 décembre 2018

Bénéfice net : 81 M$

Rendement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois : 3,2 %

Rendement du portefeuille des autres investissements : 8,4 %

Sommes record engagées par CRCD et ses fonds partenaires en 2019 : 400 M$ dans 173 PME et coopératives québécoises

MONTRÉAL, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce que le prix de son action passe aujourd'hui à 15,94 $, un gain de 0,60 $ par rapport au prix en vigueur un an plus tôt. CRCD a réalisé un bénéfice net de 81 M$ en 2019 pour un rendement annuel de 3,8 %. L'actif net de CRCD se chiffre à 2 308 M$ au 31 décembre 2019, en hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente.

Sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l'action est de 4,8 %i, auquel s'ajoute le crédit d'impôt obtenu lors de l'acquisition.

Les résultats annuels 2019 proviennent essentiellement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois et celui des autres investissements qui ont généré des rendements respectifs de 3,2 % et de 8,4 %. Fort d'une solide performance en début d'année, CRCD avait vu le prix de son action atteindre un sommet de 16,02 $ au 30 juin 2019.

Pour l'exercice 2019, la majorité des entreprises partenaires ont bien performé. Cependant, les difficultés ponctuelles qu'ont connues quelques entreprises importantes du portefeuille, particulièrement au second semestre, ont atténué le rendement relié au portefeuille d'investissements à impact économique québécois. Soumis aux aléas de la performance des entreprises dans leurs marchés, CRCD doit composer avec ces difficultés qui font partie des risques inhérents de sa mission alors qu'il continue, années après années, d'investir à long terme dans ces entreprises.

Quant au portefeuille des autres investissements, le revirement favorable des marchés boursiers et obligataires lui a permis d'afficher un solide rendement où, dans l'ensemble, les catégories d'actif détenues ont connu une bonne performance. Rappelons que la stratégie de gestion des actifs financiers adoptée depuis plusieurs années par CRCD lui permet de bénéficier d'un profil global plus équilibré et de connaître des variations plus modestes lors de fluctuations importantes des marchés ou d'événements négatifs au sein des entreprises partenaires.

Au cours de l'exercice, les souscriptions nettes des rachats d'actions ont totalisé 58 M$, comparativement à 47 M$ pour l'exercice 2018.



Une année record en termes d'engagements dans les PME et coopératives québécoises

« En lien avec nos ambitions d'augmenter notre impact sur le développement économique du Québec, nos équipes d'investissement sont déployées partout sur le territoire, à proximité des entrepreneurs pour les accompagner à concrétiser leurs rêves. CRCD et ses fonds partenaires ont accéléré la cadence en 2019 en appuyant 173 PME et coopératives québécoises dans leur plan de croissance et de transfert avec 400 M$ engagés, comparativement à 218 M$ en 2018, souligne Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire du fonds CRCD. De ces sommes, 90 M$ ont été investis dans des entreprises situées dans des territoires confrontés à des difficultés économiques. »

Les actionnaires renouvellent leur confiance et contribuent à la richesse collective

L'intérêt des actionnaires pour l'échange et l'émission des actions était au rendez-vous en 2019 alors que les sommes disponibles de 100 M$ et de 140 M$ respectivement ont été entièrement écoulées.

Rappelons que l'échange des actions consiste à reporter de sept ans le droit de rachat des actions détenues depuis au moins sept ans pour un actionnaire admissible, en contrepartie d'un crédit d'impôt provincial de 10 %. Pour l'année 2020, l'échange se tiendra au printemps et tous les actionnaires visés par cette mesure recevront une communication postale à cet effet afin de les informer de la période d'inscription pour signifier leur intérêt par le biais d'un formulaire web.

Les modalités de la présouscription pour l'émission de 2020 seront divulguées ultérieurement par voie de communiqué.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 109 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 308 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie la croissance de près de 530 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 80 000 emplois. (www.capitalregional.com)

i Les rendements composés de l'action sont de 3,9 % pour un an, 6,3 % pour trois ans, 5,7 % pour cinq ans et 5,1 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

