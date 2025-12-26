La collaboration dynamique contribue à ce que la créativité des enfants prenne son envol dans plus de 60 pays, transformant les moments familiaux quotidiens en parcours imaginatifs.

EASTON, Pennsylvanie, 26 décembre 2025 /CNW/ - Crayola s'est associée à McDonald's pour la première fois à l'échelle mondiale avec une nouvelle expérience de Joyeux repas (Happy Meal) pour mettre l'imagination des enfants en orbite et transformer l'univers en toile de fond de créativité.

Repas joyeux Crayola de McDonald's

Le Joyeux repas comprend une gamme exclusive de trousses d'activités et de jouets comarqués, conçus pour encourager des moments créatifs pratiques à partager en famille. Le Joyeux repas de Planet McDonald's en série limitée est servi dans les restaurants McDonald's participants de plus de 60 pays de l'EMOA, du Royaume-Uni, de l'Asie et du Canada. Sa disponibilité varie selon le marché jusqu'en mars 2026, jusqu'à épuisement des stocks.

La campagne intègre également une expérience numérique interactive dans laquelle les enfants peuvent numériser leurs créations et les voir s'animer dans un environnement spatial dynamique et rempli d'occasions d'explorer, d'apprendre et de créer encore davantage.

« La mission de Crayola a toujours été d'inspirer et d'encourager l'exploration créative, la découverte et l'expression de soi chez chaque enfant. Ce partenariat avec McDonald's donne vie à cette mission d'une manière audacieuse et inattendue », a déclaré Anna Roca, responsable des partenariats mondiaux chez Crayola. « Nous sommes très heureux de collaborer avec McDonald's pour transformer l'une des expériences familiales les plus aimées, le Joyeux repas, en un voyage imaginatif, intégrant des moments plus créatifs aux activités quotidiennes. En collaborant, nous donnons aux enfants les moyens de faire un pas de géant dans la créativité et de remplir l'univers de couleurs. »

Les emballages des Joyeux repas et la publicité de la campagne mettent en valeur des illustrations imaginatives créées par des enfants, soulignant la créativité authentique qui alimente la campagne. C'est une première pour Crayola, le chef de file des produits d'expression créative pour enfants est devenu fournisseur de crayons de couleur pour McDonald's. Un autre élément distinct du programme est l'intégration de la PI créative de Crayola à tous les points de contact marketing. La collaboration soutient également le désir des parents de jouer de façon utile et pratique tout en offrant à leurs enfants un moyen d'élargir leur aventure créative dans l'univers numérique.

« Chez McDonald's, nous cherchons toujours des façons de créer des expériences amusantes, surprenantes et stimulantes qui créent des liens importants avec les familles. Ce partenariat unique avec Crayola nous permet d'offrir des expériences personnalisées et interactives qui allient culture et créativité grâce à un parcours sur le thème de l'espace qui permet aux enfants de maîtriser leur propre récit », a déclaré Sheila Hamilton, directrice principale du marketing de marque mondial chez McDonald's.

