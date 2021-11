- Les candidats peuvent s'inscrire dès maintenant au

crave.ca/fr/canadasdragrace -

- La saison 2 est présentement disponible sur Crave, à raison d'un nouvel épisode chaque jeudi soir -

TORONTO, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Crave confirme aujourd'hui le retour de sa série originale CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE pour une troisième saison. La série canadienne la plus performante sur Crave* est disponible pour le public en français et en anglais et est produite par Blue Ant Studios, en association avec Crave et World of Wonder.

« Nous sommes fiers du rayonnement des deux premières saisons de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE auprès des gens d'ici et à l'international », mentionne Karine Moses, première vice-présidente, Développement de contenu et nouvelles, Bell Média, et présidente direction du Québec, Bell. « Cette série est une célébration de la vibrante communauté drag au Canada et de l'immense talent de ses artistes, et nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle saison. »



Les artistes de drag canadiens peuvent s'inscrire dès maintenant au crave.ca/fr/canadasdragrace. Pour participer, les candidats doivent avoir au moins 19 ans en date du 8 novembre 2021 et détenir la citoyenneté canadienne ou être résidents permanents du Canada.

Tous les détails sur cette 3e saison seront annoncés ultérieurement.

Les nouveaux épisodes de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE (saison 2) sont disponibles les jeudis soir à 21 h sur Crave au Canada et sur la plateforme de vidéo sur demande WOW Presents Plus de World of Wonder aux États-Unis et dans plus de 160 pays partout dans le monde. Au Royaume-Uni, la saison 2 débutera sur BBC Three en décembre.

Pour le communiqué de presse complet, cliquez ICI.

SOURCE Crave

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez contacter : Maxime Beaudry, [email protected]; Samuelle Huot, [email protected]