Crakmedia fière d'avoir contribué au succès de la grande Rentrée PAKSAC!

QUÉBEC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - En juin dernier, CRAKMEDIA annonçait son engagement avec la Fondation PAKSAC pour les 3 prochaines années. Aujourd'hui, c'est avec une immense fierté que CRAKMEDIA félicite la Fondation pour la réussite de son événement La grande rentrée.

Le 20 et 21 août dernier avait lieu cet important rendez-vous qui a permis à Mme Marie-Claude Caron, fondatrice de la Fondation, de prouver une fois de plus l'importance de l'existence d'une fondation comme la sienne. Pour CRAKMEDIA, ce fut aussi l'occasion d'observer comment son appui et son engagement auprès de cette fondation ont un réel impact sur son futur.

Lors de ces deux journées, Mme Caron et son équipe de bénévoles ont fait la joie de plus de 500 enfants en remettant, entre autres, des sacs à dos, boîtes à lunch, étuis crayons, jeux pédagogiques, matériel scolaire et ordinateurs portables.

Plusieurs membres de l'équipe de CRAKMEDIA comptaient d'ailleurs parmi les bénévoles qui ont prêté main-forte à toute l'organisation. Cet événement de la rentrée est aussi l'occasion de fraterniser et d'offrir un peu plus d'activités aux enfants telles que des gâteries, des maquillages et des câlins du chien NAYA, le chien d'accompagnement social de la Fondation PAKSAC. Ces cadeaux et amusements ont été offerts pour le plaisir de voir sourire les jeunes pour qui la Fondation, grâce à ses différents dons, a pu faire une réelle différence pour l'année scolaire à venir.

« L'école peut être un lieu sécuritaire empreint de bienveillance. Aidons les jeunes dans le besoin à s'y sentir bien en étant bien outillés pour leurs apprentissages », explique Marie-Claude Caron, fondatrice et présidente de la Fondation PAKSAC.

Ayant elle-même vécu certaines difficultés personnelles durant son enfance, le choix d'aider les jeunes était une évidence pour Marie-Claude Caron. Élevée au sein d'une relation familiale toxique, elle trouvait du réconfort à l'école où elle se sentait bien. Devenue maman, la nécessité de faire une différence dans la vie des jeunes qui traversent une période difficile est maintenant sa priorité. C'est ainsi que la Fondation PAKSAC a vu le jour.

Pour le président de CRAKMEDIA, qui lui aussi a eu un parcours plus difficile, l'association avec PAKSAC était incontournable. « Les gestes et implications de CRAKMEDIA au sein de sa communauté suivront toujours son évolution et sa croissance comme ils le font depuis sa création. Pour mon équipe et moi, observer les résultats concrets de cette nouvelle implication importante nous permet de réaliser que nous pouvons réellement faire une différence dans le parcours académique de certains jeunes et participer au bien-être de notre communauté », mentionne Nicolas Chrétien, Président fondateur de CRAKMEDIA.

Au cours des trois prochaines années, la fondation pourra, en plus de dons importants en argent, bénéficier, au besoin, d'un espace de travail au sein même des bureaux de l'entreprise, d'un espace d'entreposage, de dons en matériel ainsi que de l'accompagnement en temps et en ressources pour une valeur annuelle totalisant près de 50 000$.

Visionner la vidéo de cet événement : https://crakmedia.com/evenement-de-la-rentree-de-la-fondation-paksac/

À propos de PAKSAC

La mission de la Fondation PAKSAC est de soutenir les jeunes d'âge scolaire* vivant des difficultés afin de favoriser leur réussite éducative. En considérant le contexte de vie des jeunes dans le besoin, la Fondation PAKSAC leur offre un programme de soutien à l'acquisition du matériel scolaire, un programme de soutien à l'acquisition du matériel informatique (ordinateur portable), ainsi qu'un tout nouveau programme de soutien « Apprendre en s'amusant » qui met à leur disposition un soutien grâce au chien d'accompagnement social de la Fondation. L'objectif est de contribuer au développement de leur plein potentiel et d'encourager leur persévérance. Les jeunes soutenus par la Fondation PAKSAC sont référés par différents organismes dont principalement la DPJ, les CLSC ainsi que les écoles en milieux défavorisés, et ce, sur les territoires de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

*La clientèle visée est de niveau préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire.

À propos de CRAKMEDIA

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, CRAKMEDIA est une société internationale basée à Québec. Les publicités numériques et placements média de CRAKMEDIA Network sont vus jusqu'à 1,5 milliard de fois par jour dans plus de 150 pays et territoires. Leurs domaines d'activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l'analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l'optimisation pour les moteurs de recherche, l'achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe.

