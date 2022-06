QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Depuis sa création, Crakmedia a toujours eu en tête de liste de ses priorités de redonner le plus possible à la communauté. C'est en appuyant la fondation PAKSAC à plusieurs niveaux avec des dons et un support d'une valeur significative que Crakmedia remplit sa promesse philanthropique.

La Fondation PAKSAC, fondée par Mme Marie-Claude Caron, diplômée en enseignement, soutient les jeunes d'âge scolaire vivant des difficultés afin de favoriser leur réussite éducative. Avec un appui annuel d'une valeur de plus de 50 000$ venant de Crakmedia pour les trois prochaines années, la fondation pourra entre autres bénéficier au besoin, d'un espace de travail au sein même des bureaux de l'entreprise en plus d'un espace d'entreposage, de dons en argent, en matériel ainsi que de l'accompagnement en temps et en ressources.

CRAKMEDIA DEVIENT UN ALLIÉ DE TAILLE POUR LA FONDATION PAKSAC Tweet this

Les gestes et les implications de Crakmedia suivent son évolution et sa croissance depuis le début de sa création. L'an dernier, par exemple, une campagne de financement interne de l'entreprise a permis de remettre près de 30 000$ au Club des petits déjeuners. L'entreprise s'est aussi investie en temps et en dons avec le Centre Durocher et a débuté sa collaboration avec la fondation PAKSAC en offrant une cinquantaine d'ordinateurs portables qui seront distribués pour la rentrée scolaire 2022.

Pour Nicolas Chrétien, Fondateur et Président de Crakmedia, aider les jeunes est vite devenu son leitmotiv, ayant eu lui-même, un parcours semé d'embuches. C'est grâce à la découverte d'une passion et un retour aux études que l'homme d'affaires se retrouve aujourd'hui à la tête d'une entreprise certifiée partenaire de géants comme Google, Microsoft et Snapchat.

« La croissance financière et le développement d'une expertise sont des réalisations importantes. Nos actions et nos implications sont toutes aussi importantes. Si par notre apport, un seul jeune se sent appuyé, développe sa confiance en soi, ne décroche pas du système scolaire et parvient à se faire une place sur le marché du travail, nous pourrons considérer que nous avons réussi », nous mentionne M. Chrétien.

Mme Caron, la présidente de l'organisme, pourra notamment compter sur le renfort de Mme Claudia Martel, conjointe de M. Chrétien et "Ministre du Bonheur", comme la nomment si bien les employés de Crakmedia. Présente depuis le début de l'histoire de Crakmedia, Mme Martel a participé d'une façon significative à la croissance et au succès de l'entreprise. Ce soutien actif avec Pasksac devient donc pour elle une suite logique à son engagement et son parcours avec Crakmedia. Elle pourra mettre à profit toute son expertise afin de développer de nouvelles sources de financement et participer au développement de l'organisme sans but lucratif.

« Un support de cette envergure pour notre organisme va nous permettre de nous concentrer sur notre mission et conserver davantage d'énergie à nos programmes de soutien en venant en aide à un plus grand nombre de jeunes. Une relation de complicité comme celle que nous développons avec Mme Martel et Crakmedia est un levier essentiel au rayonnement d'une fondation comme la nôtre. Je le dis souvent, mais c'est avec des entreprises et des gens bienveillants de notre communauté que nous réussirons à ensoleiller le parcours des jeunes qui vivent des difficultés », nous confie avec émotion Marie-Claude Caron, Présidente et Fondatrice de la fondation Paksac.

Toute l'équipe de Crakmedia prêtera main-forte aux actions sociales à différents niveaux afin de faire une différence dans la vie des jeunes. Cette nouvelle collaboration de Crakmedia se voit comme un ajout important à son positionnement de citoyen corporatif engagé auprès de sa communauté.

À propos de Paksac

La mission de la Fondation PAKSAC est de soutenir les jeunes d'âge scolaire* vivant des difficultés afin de favoriser leur réussite éducative. En considérant le contexte de vie des jeunes dans le besoin, la fondation PAKSAC leur offre un programme de soutien à l'acquisition du matériel scolaire, un programme de soutien à l'acquisition du matériel informatique (ordinateur portable), ainsi qu'un tout nouveau programme de soutien "Apprendre en s'amusant" tout en mettant à leur disposition un soutien grâce au chien d'accompagnement social de la Fondation. L'objectif est de contribuer au développement de leur plein potentiel et d'encourager leur persévérance. Les jeunes soutenus par la Fondation PAKSAC sont référés par différents organismes dont principalement la DPJ, les CLSC ainsi que les écoles en milieux défavorisés, et ce sur les territoires de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. *La clientèle visée est de niveau préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire.

À propos de Crakmedia Network

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Les publicités numériques et placements média de Crakmedia Network sont vus jusqu'à 1,5 milliard de fois par jour dans plus de 150 pays et territoires. Leurs domaines d'activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l'analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l'optimisation pour les moteurs de recherche, l'achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe.

Crakmedia offre une portée média incomparable à toute entreprise souhaitant promouvoir ses produits ou services.

SOURCE Crakmedia

Renseignements: Caroline Perron, Directrice communications, 418-571-1208, [email protected]