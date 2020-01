Crakmedia déménage dans les Caraïbes

QUÉBEC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'équipe de Crakmedia au complet sera relocalisée temporairement en République Dominicaine au début mai afin de célébrer sa croissance de près de 40% en 2019. L'expérience qui avait déjà été réalisée en 2018 avait été très productive permettant de solidifier l'équipe et de faire progresser certains projets stratégiques. Les employés ont appris l'excellente nouvelle lors de leur soirée de Noël en décembre dernier.

Crakmedia a connu une année exceptionnelle en 2019, pulvérisant de nombreux records établis au fil de ses 14 ans d'existence. « Notre organisation a atteint un niveau de performance et de maturité qui nous permet de réaliser nos ambitions et nos rêves. L'équipe a travaillé très fort et mérite amplement de retourner dans le sud. C'est une surprise qui est vraiment appréciée! », souligne Nicolas Chrétien, fondateur et P.-D.G de Crakmedia.

C'est le Club Med de Punta Cana qui recevra l'équipe Crakmedia dans son nouveau centre de conférences face à la mer. Le Village a été sélectionné pour son cadre idéal aux évènements corporatifs, entre entreprise et lâcher-prise.

Les opérations de Crakmedia ne seront pas affectées durant cette période puisque les journées seront partagées en sessions de travail et suivis des dossiers courants, en plus des activités d'équipe.

À propos de Crakmedia

Crakmedia est une agence de marketing web mondialement reconnue pour ses technologies en marketing à performance numérique située dans le quartier Nouvo St-Roch, au centre-ville de Québec.

