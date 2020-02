Crafty Apes fait l'acquisition du studio CVD VFX établi à Vancouver

LOS ANGELES, 5 février 2020 /CNW/ - Crafty Apes, une compagnie d'effets visuels offrant une gamme complète de services ayant des studios à Atlanta, à Los Angeles et à New York, est heureuse d'annoncer l'acquisition du studio CVD VFX, un studio d'effets visuels primé offrant une gamme complète de services établi à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le studio CVD, fondé en 2014 par Chris van Dyck, se spécialise dans l'animation 3D et le compositing, les cinématiques de jeux et les services de conception et de design pour les producteurs de films et de séries de réseaux télévisuels et de services de diffusion en continu.

« Reconnu pour son travail de haute qualité pour des séries comme Stranger Things et Westworld, nous croyons que CVD constitue le complément idéal pour Crafty Apes. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec Chris et toute l'équipe de CVD afin d'élargir notre bassin international de talent créatif qui sera dorénavant composé de près de 200 superviseurs VFX, producteurs, artistes 2D et 3D et consultants sur les plateaux, et de répondre ainsi à la demande croissante en matière de services d'effets spéciaux observée à Vancouver », a indiqué Jason Sanford, cofondateur de Crafty Apes.

« Notre studio s'est taillé une niche intéressante et avec le soutien de Crafty Apes, nous sommes très heureux de pouvoir offrir des services à nos clients dans de nouveaux marchés, de poursuivre la croissance de notre équipe et de maintenir l'accent sur la qualité et la durabilité », a déclaré Chris van Dyck, qui conservera son rôle de directeur de studio au sein de CVD.

Tim LeDoux, cofondateur de Crafty Apes, ajoute : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette expansion à Vancouver dans le cadre de notre stratégie continue visant à entrer de manière opportuniste sur de nouveaux marchés attirants, et nous sommes enchantés de ce partenariat avec CVD, qui possède une formidable équipe et un engagement à l'égard de la qualité et de la créativité qui s'harmonise bien aux valeurs de Crafty Apes. »

À propos de CVD VFX

CVD VFX est un studio d'effets visuels offrant une gamme complète de services établi à Vancouver, en Colombie-Britannique. CVD, dont les activités sont axées sur le compositing et les images de synthèse, est reconnu pour offrir la plus haute qualité dans le domaine des effets visuels de manière professionnelle et constante. Le travail de CVD peut être observé dans les séries Stranger Things, Fargo, Westworld et Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.cvdvfx.com.

À propos de Crafty Apes

Crafty Apes, une société de portefeuille de Gemspring Capital, est une compagnie d'effets visuels offrant une gamme complète de services ayant des studios à Atlanta, à Los Angeles et à New York. Fondée par Chris LeDoux, Jason Sanford et Tim LeDoux, Crafty Apes possède une équipe de créateurs et de superviseurs de production talentueuse offrant une gamme complète de services d'effets visuels, dont des services de supervision sur les plateaux, de consultation en effets spéciaux, de compositing 2D et d'animation 3D, de retouches cosmétiques, de prévisualisation et de look development. Le travail de Crafty Apes peut être observé dans plusieurs films et séries acclamés par la critique, dont Hobbs and Shaw, Spider-Man - Loin des siens, Jumanji - Le prochain niveau, Les Quatre filles du docteur March, La Voie de la justice et Star Trek : Picard. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.craftyapes.com. Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Marilyn Lintel au 404.625.9819 ou à l'adresse [email protected].

À propos de Gemspring Capital

Gemspring Capital est une société de capital-investissement établie à Westport, au Connecticut, assurant la gestion de 355 millions de dollars en capital et offrant des capitaux propres à de petites et moyennes entreprises en croissance ayant leur siège social aux États-Unis et au Canada. Gemspring travaille en collaboration avec des équipes de gestion talentueuses et mise sur l'établissement de partenariats pour contribuer à la croissance des revenus et à la création de valeur. Gemspring cible des entreprises ayant un chiffre d'affaires allant jusqu'à 350 millions de dollars dans les secteurs des médias, des services aux entreprises, des services industriels, des logiciels et de la fabrication spécialisée. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.gemspring.com.

