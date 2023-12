Un partenariat étend l'empreinte européenne sur le marché irlandais très attrayant

Embauche clé pour stimuler les efforts de commercialisation à l'échelle internationale en Europe

LOS ANGELES, 20 déc. 2023 /CNW/ - Crafty Apes, une société d'effets visuels à service complet comptant huit installations de production en Amérique du Nord et en Europe, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa stratégie de croissance internationale avec un certain nombre de nouvelles initiatives mondiales conçues pour renforcer ses capacités existantes et pénétrer de nouveaux marchés et de nouveaux marchés verticaux attrayants. Dans le cadre de ces efforts, l'entreprise a formé un partenariat stratégique avec EGG Post and VFX (« EGG »), une entreprise de premier plan de postproduction et d'effets visuels basée à Dublin, et a nommé Gracie Edscer, spécialiste chevronnée du développement des affaires de premier plan de l'industrie, à titre de productrice déléguée, basée à Londres.

Un partenariat stratégique étend l'empreinte européenne en Irlande

Grâce à cette alliance, les entreprises tireront mutuellement parti de leurs services d'effets visuels, Crafty Apes assurant un leadership créatif, ainsi qu'une main-d'œuvre solide de plus de 350 artistes d'effets visuels et employés de production pour des projets clés basés en Irlande, de la photographie principale à la postproduction. EGG fournira également des ressources locales en effets visuels ainsi que des services de rédaction, de conception et de mixage du son, des quotidiens, la couleur et la finition en ligne et hors ligne.

« Le partenariat avec EGG offre à Crafty Apes une entrée opportune et précieuse sur le marché irlandais florissant de la postproduction et des effets visuels, qui continue de susciter une demande et un intérêt croissants de la part des principaux clients américains, stimulés par la main-d'œuvre irlandaise incroyablement compétente et motivée et un climat d'affaires favorable, a déclaré Alana Newell, chef de la direction de Crafty Apes. Sous la direction de Gary et Gareth, EGG est un partenaire de calibre mondial qui est étroitement aligné sur nos valeurs, nos principes, notre vision et nos ambitions à long terme. »

Les cofondateurs de EGG, Gary Shortall et Gareth Young, ont déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Crafty Apes, une entreprise internationale emblématique d'effets visuels. L'Irlande est une plaque tournante des effets visuels en Europe, et EGG et Crafty Apes ont toutes deux de l'expérience dans des projets de haut niveau et de grande envergure acquise pendant de nombreuses années dans nos marchés respectifs. Cette alliance ouvre la porte à une plus grande clientèle internationale pour EGG et donne à Crafty Apes un accès direct au marché européen. »

Le producteur délégué principal embauche Gracie Edscer pour accélérer les efforts de vente au Royaume-Uni et en Amérique du Nord

Dans son rôle de chef de la productrice, Mme Edscer sera chargée de faire progresser les ventes commerciales et les efforts de développement des affaires dans les régions géographiques de Crafty.

Mme Edscer compte plus de 15 ans d'expérience en production d'effets visuels au sein de Crafty Apes. Auparavant à MPC, elle s'est jointe à Crafty Apes, où elle a occupé un certain nombre de postes en effets visuels à responsabilité croissante tout au long de son mandat, notamment plus récemment en tant que chef de la production, Développement des affaires. Dans le cadre de ses fonctions, elle travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de la production déléguée de Crafty Apes et le nouveau partenaire EGG, afin de servir les clients à travers l'Europe et le Royaume-Uni. Tout au long de sa carrière, elle a fourni un soutien avant-gardiste en matière d'effets visuels pour un certain nombre de films très reconnus et couronnés de succès, notamment la série Les Chroniques de Narnia, Les Gardiens de la Galaxie, Harry Potter et les reliques de la mort : partie 1, Skyfall et Percy Jackson et les Olympiens : Le voleur de foudre.

« Gracie apporte à l'équipe de Crafty Apes une mine d'expertise, de connaissances et un vaste réseau de relations, explique Mme Newell. Nous sommes convaincus qu'elle aura un impact immédiat en soutenant nos efforts d'expansion internationale sur les marchés très attrayants des effets visuels d'Europe et du Royaume-Uni. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec elle pour accélérer nos efforts de commercialisation.

Les récentes mentions au générique de Crafty Apes comprennent The Last of Us, Stranger Things, Ceux qui restent, John Wick : Chapitre 4 et Creed III, entre autres. Certaines des mentions au générique d'EGG figurent Sœurs complices, L'opéra de la terreur : Renaissance, De bons présages, La femme roi, Le monde en feu et Intergalactic, qui a reçu une nomination en 2022 de la BAFTA pour les meilleurs effets visuels.

À propos de Crafty Apes

Crafty Apes est une entreprise d'effets visuels à service complet qui a vu le jour à Los Angeles, avec d'autres studios à Atlanta, New York, Baton Rouge, Albuquerque, Londres, Montréal et Vancouver. Crafty Apes était au tout début un studio d'effets visuels pour le cinéma et la télévision et compte maintenant une équipe talentueuse de superviseurs de la création et de la production qui offrent des services de supervision, de consultation en effets visuels, d'infographie haut de gamme et de prévisualisation. L'œuvre de Crafty Apes peut être vue sur des films préférés des fans et acclamés par la critique tels que Le créateur, Ceux qui restent, Signe astrologique : Vierge et Les Gardiens de la Galaxie, Vol. 3 de même que des séries très populaires comme Star Trek : Discovery, Only Murders in the Building, The Last of Us, et Shadow and Bone, pour n'en nommer que quelques-unes. Pour plus d'informations, consultez le site craftyapes.com.

À propos de EGG Post and VFX

EGG Post and VFX est une entreprise de postproduction et d'effets visuels de Dublin qui se spécialise dans les services de longs métrages, d'émissions dramatiques et de documentaires. EGG est l'un des membres fondateurs de la Visual Effects Society of Ireland (VFXAI), qui fait la promotion de l'Irlande en tant que destination de choix pour les effets visuels avec des entreprises talentueuses produisant des effets visuels de premier ordre pour les marchés nationaux et internationaux. Parmi les films récents, mentionnons L'opéra de la terreur : Renaissance et La femme roi, avec des émissions de télévision récentes comme Doctor Who, Sœurs complices, Bodies, De bons présages, The Gone, Deep Fake Neighbour Wars, Un monde en feu et Intergalactic, qui a reçu une nomination en 2022 de la BAFTA pour les meilleurs effets visuels. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.egg.ie

