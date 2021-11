TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Une majorité de comptables professionnels occupant un poste de direction dans une entreprise canadienne sont optimistes au sujet de l'économie et de leur organisation, selon un nouveau sondage mené pour Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

Or, même si environ la moitié se disent optimistes à l'égard des perspectives de l'économie canadienne, la plupart appellent le gouvernement fédéral à se concentrer sur les finances du pays et à lutter contre les changements climatiques.

Plus précisément, dans le dernier sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles (T3 2021), un peu plus de la moitié des personnes interrogées (52 %) ont exprimé leur optimisme à l'égard des perspectives de l'économie canadienne pour les 12 prochains mois. Seuls 20 % font montre de pessimisme, et une proportion de 28 % n'est ni optimiste ni pessimiste.

Finances publiques et changements climatiques

En ce qui concerne le gouvernement fédéral, 95 % sont en faveur d'un examen exhaustif des dépenses publiques, et 63 % sont extrêmement ou très préoccupés par la situation financière du gouvernement. Ils sont aussi nombreux à porter une grande attention aux changements climatiques : 64 % sont fortement ou plutôt d'accord pour dire que le gouvernement doit faire de la lutte contre les changements climatiques une priorité.

La majorité des membres interrogés estiment aussi que des changements doivent être apportés à l'aide liée à la COVID-19 : ils souhaitent notamment que prennent fin les mesures de soutien pour les particuliers (80 %) et pour les entreprises (55 %). Notons que moins du quart (21 %) sont extrêmement ou très préoccupés par les conséquences éventuelles de la pandémie sur l'économie au cours de la prochaine année.

Les trois principaux obstacles à la croissance de l'économie canadienne mentionnés par les dirigeantes et dirigeants d'entreprise sont : les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement (28 %); le recrutement, la rétention et le perfectionnement du personnel (17 %); et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée (16 %). La pandémie de COVID-19 vient en quatrième position (citée par 11 %).

« La reprise économique est bien amorcée, mais la pandémie a laissé des traces sur la société et les finances publiques, souligne Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. Des efforts des secteurs privé et public seront nécessaires pour soutenir la croissance et s'assurer qu'elle est avantageuse pour toute la population et conforme aux objectifs environnementaux. »

Constatations sur l'entreprise des personnes sondées

Plus de deux personnes sur trois (70 %) sont optimistes à l'égard des perspectives économiques de leur propre entreprise dans les 12 prochains mois. Seulement 11 % se disent pessimistes, et 19 % se disent neutres (ni optimistes ni pessimistes).

Alors que l'économie montre des signes d'amélioration considérable, les dirigeants et dirigeantes d'entreprise prévoient une bonne performance de leur organisation au cours de la prochaine année. La majorité (74 %) s'attend à une augmentation de leur chiffre d'affaires, et seule une faible proportion (13 %) entrevoit une diminution. De plus, 62 % s'attendent à une hausse du bénéfice, et 20 %, à une diminution. Enfin, malgré les inquiétudes relatives à la pénurie de main-d'œuvre, 52 % prévoient un accroissement du personnel dans leur organisation, et 9 %, une diminution.

Méthodologie



Le rapport trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles est fondé sur un sondage commandé par CPA Canada et mené par NielsenIQ. Il fait état des points de vue qu'ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnels occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Le rapport du troisième trimestre de 2021 est le fruit d'un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 475 personnes sur les 5 879 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l'exploitation). Les personnes interrogées travaillent pour des organisations de toutes tailles, selon les réponses obtenues à la question sur le nombre d'employés. Vous trouverez plus d'informations dans le document d'information. Le taux de réponse a été de 8 %. La marge d'erreur associée à ce type d'enquête est de ±4 %, au niveau de confiance de 95 %. Plus d'informations sur le calcul du taux de réponse sont disponibles dans le document d'information. Le sondage a été mené du 26 octobre 2021 au 15 novembre 2021. Pour en savoir plus, consultez le document d'information à cpacanada.ca/tendancesconjoncturellesT32021.

