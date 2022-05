TORONTO, le 4 mai 2022 /CNW/ - L'inflation et la perturbation des chaînes d'approvisionnement sont les deux principaux freins à la croissance de l'économie canadienne cités par les dirigeants d'entreprise, nous apprend un sondage mené récemment pour le compte de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

Selon le sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles du T1 2022, 40 % des comptables professionnelles et comptables professionnels occupant un poste de direction sont optimistes à l'égard des perspectives économiques du pays pour les 12 prochains mois, comparativement à 43 % au quatrième trimestre de 2021. Parallèlement, le niveau de pessimisme a bondi, passant de 19 %, fin 2021, à 29 % au premier trimestre de 2022.

L'inflation (22 %) et la perturbation des chaînes d'approvisionnement (20 %) sont perçues comme les embûches les plus importantes à la croissance de l'économie du pays au cours des 12 prochains mois. Suivent la pénurie de main-d'œuvre qualifiée (11 %), puis le recrutement, la rétention et le perfectionnement du personnel (10 %).

Les inquiétudes concernant les effets de la pandémie sur l'économie se sont grandement estompées : la proportion de répondants se disant extrêmement ou très préoccupés était de 10 % au premier trimestre de 2022, tandis qu'elle s'élevait à 37 % au trimestre précédent.

« Manifestement, grâce au taux élevé de vaccination et aux efforts constants des entreprises, des gouvernements et des citoyens, la majorité des répondants estiment que les effets de la pandémie sur l'économie vont diminuer au cours des prochains mois, mais rien n'est encore certain », fait observer David-Alexandre Brassard, économiste en chef à CPA Canada. « L'inflation et la perturbation des chaînes d'approvisionnement demeurent d'importants défis, auxquels s'ajoute la situation en Ukraine. Il faudra déployer des efforts et faire preuve d'ingéniosité pour maintenir l'économie sur la voie de la croissance. »

Selon les répondants, les efforts de recrutement et de fidélisation des employés déployés par leur organisation comprennent les hausses salariales (68 %), les modalités de travail hybride (50 %) et les mesures de conciliation travail-vie personnelle (50 %). Les dirigeants d'entreprise pensent que le gouvernement fédéral pourrait atténuer la pénurie de main-d'œuvre en soutenant la formation des travailleurs (53 %) et en haussant les niveaux d'immigration pour répondre à la demande dans certaines catégories d'emploi (51 %).

Changements climatiques

Les répondants attendent des gouvernements qu'ils prennent des mesures pour contrer les effets des changements climatiques. Ainsi, plus de la moitié (57 %) des dirigeants sondés pensent que le gouvernement fédéral devrait faire de la lutte contre ces changements une priorité, tandis que 24 % sont en désaccord avec cette affirmation et que 19 % n'ont pas d'avis sur cette question.

« De nombreux chefs d'entreprise sont conscients que les consommateurs, les investisseurs et les autres parties prenantes se préoccupent de plus en plus des questions environnementales, sociales et de gouvernance, souligne Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada. Les changements climatiques peuvent avoir une incidence sur la stratégie, de même que des répercussions importantes sur la performance financière et opérationnelle des organisations, particulièrement à long terme. Il vaut la peine de trouver des façons durables de réduire les émissions de CO 2 et d'accélérer la transition vers une économie forte et carboneutre. »

Constatations sur l'entreprise des personnes sondées

L'optimisme des cadres supérieurs à l'égard de leur organisation a diminué depuis le dernier trimestre de 2021 : de 69 %, la proportion des optimistes est passée à 64 %. Seuls 10 % des répondants se disent pessimistes, tandis que 27 % ne sont ni optimistes ni pessimistes.

Les attentes moins élevées des répondants à l'égard des affaires en général se reflètent dans les prévisions de croissance de leur organisation dans les 12 prochains mois. Ainsi, 74 % des répondants s'attendent à une croissance de leur chiffre d'affaires au cours de la prochaine année (78 % au trimestre précédent). Ce léger recul ne se traduit cependant pas dans les attentes relatives à l'embauche, 56 % des répondants projetant d'accroître leur effectif au cours de la prochaine année, soit essentiellement la même proportion qu'au trimestre précédent (57 %). Par ailleurs, à l'image du trimestre antérieur (64 %), on note que 63 % des répondants s'attendent à une hausse de leur bénéfice.

Méthodologie

Le sondage trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles, commandé par CPA Canada et mené par NielsenIQ, fait état des points de vue qu'ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnelles et les comptables professionnels occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Les résultats du premier trimestre de 2022 sont le fruit d'un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 459 personnes sur les 5 528 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l'exploitation). Les personnes interrogées travaillent pour des organisations de toutes tailles, selon les réponses obtenues à la question sur le nombre d'employés. Le taux de réponse a été de 12,6 %. La marge d'erreur associée à ce type d'enquête est de ±4 %, au niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été mené du 21 mars 2022 au 6 avril 2022. Vous trouverez le document d'information complet au cpacanada.ca/tendancesconjoncturellesT12022.

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

SOURCE CPA Canada

Renseignements: Perry Jensen, Gestionnaire, Relations avec les médias, Comptables professionnels agréés du Canada, Tél. : 416-204-3941, Courriel : [email protected]da.ca