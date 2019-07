CPA Canada Tendances conjoncturelles : regain d'optimisme à l'égard de l'économie

TORONTO, le 4 juill. 2019 /CNW/ - À l'approche de l'été, les dirigeants d'entreprise du Canada jettent un regard positif sur les perspectives économiques du pays, selon un nouveau sondage mené pour Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

En effet, l'optimisme relatif à la performance de l'économie canadienne au cours des 12 prochains mois a grimpé en flèche chez les comptables professionnels occupant un poste de dirigeant interrogés dans le cadre du sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles. Près d'un répondant sur trois (31 %) s'est dit optimiste au deuxième trimestre de 2019, comparativement à 22 % au trimestre précédent. Environ le quart des répondants (24 %) s'est dit pessimiste, alors que la majorité continue de se montrer prudente, 44 % se disant ni optimistes ni pessimistes (47 % au trimestre précédent). Fait intéressant : les proportions d'optimistes et de pessimistes se sont inversées au deuxième trimestre, par comparaison aux trois premiers mois de l'année.

Comme la proportion d'optimistes quant aux perspectives de l'économie canadienne au deuxième trimestre de 2018 était de 32 %, on peut dire qu'elle n'a pratiquement pas changé par rapport à l'année précédente. Toutefois, il s'agit d'une forte baisse comparativement au deuxième trimestre de 2017, où l'optimisme atteignait 50 %.

D'après les répondants du dernier sondage, les trois principaux obstacles à la croissance de l'économie du pays sont :

le sentiment de protectionnisme commercial aux États-Unis (19 %);

l'incertitude qui plane sur l'économie canadienne (16 %);

l'état de l'économie américaine (11 %).

« Une hausse de l'optimisme chez les dirigeants d'entreprise du pays est toujours une bonne nouvelle, souligne Joy Thomas, présidente et chef de la direction de CPA Canada. Toutefois, on constate qu'une certaine incertitude, associée notamment à notre puissant voisin du Sud, persiste. »

Constatations sur l'entreprise des répondants

La moitié des répondants sont optimistes quant aux perspectives de leur entreprise pour les 12 prochains mois (18 % se disent pessimistes, et 32 % sont plutôt neutres). Alors que s'amorce la deuxième moitié de l'année, 61 % des répondants prévoient une hausse du chiffre d'affaires de leur entreprise, 58 %, une hausse du bénéfice, et 43 %, une augmentation du nombre d'employés.

Méthodologie

Le rapport trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles est fondé sur un sondage commandé par CPA Canada et mené par Nielsen. Il fait état des points de vue qu'ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnels occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Le rapport du deuxième trimestre de 2019 est le fruit d'un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 378 personnes sur les 3 959 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l'exploitation). Le taux de réponse a été de 12,8 %. La marge d'erreur associée à ce type d'enquête est de ±5 %, au niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été mené du 30 mai au 17 juin 2019.

Pour en savoir plus, consultez le document d'information à http://cpacanada.ca/tendancesconjoncturellesT22019.

